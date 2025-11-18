전주시 "인플루엔자 유행…감염병 예방수칙 준수"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예방접종·개인위생 수칙·마스크 착용 등 당부

전북 전주시보건소는 2025년~2026년 절기 인플루엔자 유행이 예년보다 빠르게 증가함에 따라 고위험군 보호 및 지역 사회 확산 방지를 위해 감염병 예방수칙 준수를 당부한다고 18일 밝혔다.

인플루엔자 유행주의보 발령 안내. 전주시 제공

AD

질병관리청에서 운영하는 의원급 의료기관의 인플루엔자 표본 감시 결과, 지난달 17일 '인플루엔자 유행주의보'가 발령된 이후 인플루엔자 의사 환자가 매주 꾸준히 증가하고 있다.

실제로 2025년 45주차(11.2~11.8) 의사환자 분율(인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수×1000)은 50.7명으로, 전주(44주차, 22.8명) 대비 2배 이상 증가했으며, 1년 전 같은 기간(4.0명)보다 높은 것으로 조사됐다.

올해 인플루엔자는 모든 연령군에서 발생이 증가하고 있으나 특히 소아·청소년층에서 상대적으로 높은 발생률을 보이고 있다.

전주시보건소는 집단 발생 감시 및 상시 모니터링체계를 유지하고, 지역사회에 인플루엔자 예방수칙 준수 홍보를 적극 추진하고 있다.

인플루엔자는 겨울철 유행하는 대표적인 급성호흡기감염병으로, 갑작스러운 고열과 기침, 인후통 등의 증상이 특징적이다. 매년 11월~4월까지 가장 많은 환자가 발생하며, 65세 이상 고위험군은 폐렴 등 중증으로 진행될 수 있어 인플루엔자 감염 예방을 위한 예방수칙을 준수하는 것이 중요하다.

인플루엔자를 예방하기 위해서는 ▲예방접종 ▲개인위생 수칙·올바른 기침 예절 준수 ▲사람이 많은 장소 방문 자제·방문 시 마스크 착용 ▲인플루엔자 의심 증상 시 출근·등교 자제 후 휴식 등을 준수해야 한다.





AD

김신선 전주시보건소장은 "인플루엔자 발생 동향을 고려할 때 올 겨울에도 크게 유행할 가능성이 있어 철저한 대비가 필요하다"며 "건강한 겨울을 나기 위해 호흡기 감염병 예방수칙을 준수하고, 65세 이상 어르신 등 인플루엔자 고위험군은 예방접종에 적극적으로 참여해 주시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>