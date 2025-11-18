동아대 로스쿨, 2026년 공직 합격자 12명 배출… 역대 최다 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

판사·검사·재판연구원 선발, 전문 준비반 운영 통한 실무 중심 지도 성과

동아대학교(총장 이해우) 법학전문대학원(로스쿨)이 2026년 법조계 공직 합격자 12명을 배출하며 로스쿨 개원 이래 최다 인원을 기록했다.

동아대 로스쿨이 2026년도 판사검사 등 공직 합격자 12명을 배출하고 기념촬영하고 있다. 동아대 제공

이번 합격자에는 판사 1명, 검사 7명, 재판연구원(로클럭) 4명이 포함됐다.

지난 12일 부민캠퍼스 총장실에서 열린 합격자 축하 자리에는 이해우 총장, 송시섭 법학전문대학원장, 검사·로클럭 준비반 지도교수들이 참석해 학생들을 격려했다.

판사로 선발된 동문 이훈 씨는 "타인의 권리와 삶에 큰 영향을 미치는 직업인 만큼 사명감과 책임감을 가지고 일하겠다"며 "동아대 로스쿨의 체계적인 커리큘럼과 준비반 덕분에 공부 환경이 잘 갖춰져 있어 많은 후배가 뒤를 잇길 바란다"고 말했다.

검사 합격자 최연욱 씨와 내년 졸업 예정인 김기훈·김유리 등 7명은 검사 신규 임용 시험에 합격, 류지인·윤건수 등 4명은 재판연구원 선발에 성공했다.

이해우 총장은 "역대 최다 공직 합격자 배출은 훌륭한 교수진과 재학생·졸업생들의 노력이 만들어낸 결과"라며 "동아대 로스쿨의 명성을 높이는 성과"라고 평가했다.

동아대 로스쿨은 검사와 재판연구원 출신 실무교수가 직접 지도하는 '검사 준비반'과 '재판연구원 준비반'을 운영하며 재학생들을 전문적으로 지도하고 있으며, 이러한 프로그램을 통해 최근 몇 년간 공직 합격자 수가 꾸준히 증가하고 있다.





이번 성과는 지방대학 여건과 80명 입학정원을 고려할 때 매우 주목할 만한 결과로 평가된다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

