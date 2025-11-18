TIGER ETF 연금계좌 이벤트…"연금도, 경품도 모일수록 UP"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋자산운용은 연말을 맞아 연금 투자자를 위한 'TIGER ETF 연금계좌 매수 이벤트'를 진행한다고 18일 밝혔다.

다음달 31일까지 진행하는 이벤트는 연금저축, DC, IRP 계좌 내 연금 대표 TIGER ETF 8종 투자자를 대상으로 한다.

▲TIGER 200 ▲TIGER 반도체TOP10 ▲TIGER 은행고배당플러스TOP10 ▲TIGER 우량회사채액티브 ▲TIGER 미국S&P500 ▲TIGER 미국나스닥100 ▲TIGER 미국테크TOP10INDXX ▲TIGER KRX금현물 등 8종 가운데 개별 종목 기준 10주 이상을 연금 계좌로 매수한 후 인증하면 추첨을 통해 경품을 지급한다.

이벤트는 '연금 투자도 당첨 확률도 모일수록 커진다'라는 콘셉트로 참여 인원에 따라 당첨 확률이 단계적으로 올라간다. 최대 5000명 참여 시 50% 당첨 확률로 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 '치맥회동' 당시 즐겼던 깐부치킨의 '바삭한 식스팩+치즈볼' 세트를 경품으로 증정한다. 자세한 이벤트 내용은 TIGER ETF 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





미래에셋자산운용 ETF연금마케팅부문 손수진 대표는 "연금 계좌는 장기 투자와 세제 혜택 측면에서 매우 효과적인 투자수단"이며 "분산 투자 효과와 낮은 보수를 기반으로 연금 투자에서 든든한 동반자 역할을 하는 TIGER ETF의 이번 이벤트를 통해 연금 투자에 더욱 친숙해지는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

