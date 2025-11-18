경기소방, 주유소·탱크로리 안전관리 강화한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도소방재난본부가 도내 주유소와 이동탱크저장소(탱크로리) 관리를 강화한다.

도 소방재난본부는 전국을 이동하고 개인 간 거래가 잦아 일반 차량으로 인식되는 탱크로리의 경우 '위험물안전관리법'에 따른 소유권·용도 변경 시 신고 누락이 반복되고 있어 관리 체계를 강화할 필요가 있다고 보고 홍보·안내 강화와 행정기관 간 정보 연계 등 실효적 대책을 추진하기로 했다고 18일 밝혔다.

도 소방재난본부는 먼저 안전관리 포스터를 각 주유소에 배포하고 탱크로리 소유주에게 연 2회 문자메시지로 신고 의무를 안내하기로 했다. 또 시·군 차량등록사업소와 협업해 위험물 안전관리 안내문을 제공할 계획이다.

경기도소방재난본부의 일반주유소 안전관리 안내 포스터

아울러 국토교통부에는 탱크로리 이전·말소 등록 시 자동차관리시스템 화면에 신고 의무를 자동 안내하는 팝업을 신설하도록 요청하기로 했다.

도 소방재난본부 관계자는 "탱크로리는 이동하는 위험물 창고와 같아, 신고 누락을 방치하면 반복된 위반은 구조적으로 계속된다"며 "행정 시스템을 촘촘히 연계해 사각지대를 끊어내고, 안전관리를 생활권에서부터 확실히 바로 세우겠다"고 말했다.





한편 최근 3년간 주유소와 탱크로리의 관련 법령 위반은 총 247건으로 이에 따른 과태료는 6억1700만원에 달했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

