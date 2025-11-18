이찬우 농협금융 회장 "ESG, 지속가능 성장 위한 올바른 방향"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 2차 농협금융 ESG전략협의회 개최

농협금융지주가 17일 서울 중구 본사에서 이찬우 농협금융지주 회장 주재로 지주 및 계열사 환경·사회·지배구조(ESG) 담당 임원들이 참석한 가운데 '제2차 농협금융 ESG전략협의회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 협의회에서 농협금융 ESG 전략 프레임워크 재설정, 녹색·전환금융 확대, 탄소금융 비즈니스와 신사업 확대, 지속가능성 공시 의무화 대응 등 그룹 차원의 ESG 10대 중점과제를 새롭게 선정하고 과제별 실행전략에 대한 상호 토론을 진행했다.

특히 새 정부 출범 이후 강화되는 ESG 정책기조에 발맞추고 농협금융의 신성장 동력 확보를 위해 녹색·전환금융, 탄소배출권 등 ESG 비즈니스 추진 방향에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.





AD

이 회장은 "ESG는 농협금융의 지속가능한 성장을 위한 올바른 방향이며, 장기적으로 새로운 시장을 열어갈 핵심 비즈니스 분야"라며 "지주와 소관부서를 넘어 全 계열사 모든 조직이 ESG 경영에 적극 동참해, 농협금융이 ESG 선도 금융사로 도약할 수 있도록 힘을 모아 달라"고 당부했다.

이찬우 농협금융지주 회장(왼쪽에서 첫 번째)이 17일 '제2차 농협금융 ESG전략협의회'에서 회의를 주재하고 있다. 농협금융지주

AD





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>