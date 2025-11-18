컴인워시 신형 노터치 세차기, 포세이돈 5 DT형 출시

AD

프리미엄 노터치 자동세차 브랜드 컴인워시가 200호점 매장 런칭 이후 더 향상된 성능의 신형 노터치 자동 세차기 26년형 '포세이돈 5 DT(Dual Tech)' 출시를 알렸다.

금번 출시한 '포세이돈 5 DT(Dual Tech)'은 세척베이와 건조베이 2단계를 진행하면서 세차시간과 건조력을 증가시켜 기존보다 만족도가 높은 세차력을 구현하며 고객의 편의를 위해 드라이브 스루(Drive-Thru)방식을 적용한 것이 가장 큰 특징이다.

컴인워시의 DT모델은 일반적인 터널형 세차기와 확연한 차이를 보인다. 일반 터널형 세차기가 하나의 베이 안에서 세차와 건조를 모두 진행하는 방식으로 한 대의 차량을 세척하는 동안 다른 차량이 진입할 수 없다. 때문에 세차 고객의 대기시간이 길어질 수밖에 없다. 하지만 컴인워시가 새롭게 선보인 '포세이돈 5 DT(Dual Tech)'은 세척과 건조가 2개의 베이로 각각 나뉘어 세차가 진행되기 때문에 동시 2대의 차량 세차가 가능하다. 이를 통해 평균 10분이었던 세차시간을 최대 6분까지 단축할 수 있어 대기 고객의 피로도를 낮출 수 있어 만족도가 높다. 때문에 컴인워시의 '포세이돈 5 DT(Dual Tech)'은 기존의 터널형 세차기가 운영 중인 주유소와 같은 한정된 공간에서 세차기 운영이 필요한 곳에 안성맞춤이다.

이번 오픈한 '컴인워시 성남고등점'도 하루 평균 약 23만대의 차량이 이동하는 큰 대로변에 있는 곳으로 'HD현대오일뱅크 동판교' 주유 고객 뿐 아니라 강남, 판교, 용인 등 인근 지역 고객들의 접근성이 높아 새롭게 개발한 DT모델의 적합도가 높은 것으로 알려졌다. '26년형 포세이돈 5 DT(Dual Tech)'는 '성남고등점'을 시작으로 '부산본점', '고양화정점', '송파오금점', '안양비산점', '인천남촌점', '대구산격점' 등 주요 지점에 빠르게 도입하며 박차를 가하고 있다.

컴인워시는 신규 세차기뿐만 아니라 고객 편의성 극대화를 위한 IT 기반의 무인 시스템 고도화에도 집중하고 있다. 자체 개발한 모바일 앱 기반 결제 시스템, 키오스크 자동화, 실시간 운영 모니터링 기능 등 첨단 기술이 적용된 무인 운영 시스템은, 특히 30~40대 고객층의 높은 수요와 호응을 이끌어내고 있다. 자동세차의 번거로움을 줄이는 동시에, 간편한 결제와 빠른 이용이 가능하다는 점이 시간 효율성과 라이프스타일을 중시하는 소비자층에 주요하게 작용하며 현재 25만 명의 고객이 컴인워시 앱을 가입해 사용하고 있다.





컴인워시 관계자는 "이번 '포세이돈 5 DT(Dual Tech)'은 컴인워시에게 새로운 도전의 영역이다. DT모델로 새로운 고객 수요 창출을 통한 매출 견인과 브랜드 성장을 기대한다."라며 "지속적인 기술개발을 통한 혁신으로 대한민국 세차 산업의 표준을 만들어 나가겠다"라고 밝혔다.





