볼보, 울산 서비스 네트워크 강화…서비스센터 확장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

볼보자동차코리아는 울산 고객의 서비스 접근성을 높이고 차별화된 프리미엄 서비스를 제공하기 위해 '울산 서비스센터'를 확장 이전했다고 18일 밝혔다.

볼보자동차코리아는 울산 고객의 서비스 접근성을 높이고 차별화된 프리미엄 서비스를 제공하기 위해 '울산 서비스센터'를 확장 이전했다고 18일 밝혔다. 볼보코리아

AD

울산시 남구에 위치한 서비스센터는 지상 3층, 연면적 482.7㎡ 규모로 조성됐다. 리셉션과 워크베이, 고객대기실을 갖췄다.

일반 수리 기준 월 최대 400대 처리가 가능하며, 고객 맞춤형 정비 프로그램인 볼보 퍼스널 서비스 시스템을 도입해 정비 품질 향상과 예약 대기 기간 단축을 동시에 실현할 예정이다. 이 서비스센터는 아이언모터스에서 운영한다.





AD

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "울산 서비스센터 확장 오픈은 더 많은 고객이 볼보자동차의 세심한 케어와 프리미엄 서비스를 경험할 수 있도록 하기 위한 노력의 일환"이라며 "전국 각지에서 고객 접근성을 높이고 서비스 네트워크를 강화해 나가겠다"고 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>