본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

30~50만원대 크리스마스 케이크 수두룩…매년 10만원씩 가격 상승[주머니톡]

허미담기자

입력2025.11.23 07:00

시계아이콘01분 28초 소요
언어변환 뉴스듣기

(35)연말 케이크 가격 분포도 살펴보니
호텔은 30만원대, 프랜차이즈는 3~4만원대 집중
신라호텔, 최고가 50만원짜리 케이크 출시

편집자주삼겹살 1인분에 2만원, 자장면 한 그릇에 7500원인 시대다. 2024년 소비자물가지수는 114.18(2020년=100)로, 2025년 역시 고물가 여파로 소비자들의 장바구니 부담이 커졌다. 주머니톡(Week+Money+Talk) 연재를 통해 시시각각 변하는 물가와 함께 우리 주머니 사정과 맞닿은 소비 이야기를 전하고자 한다.

연말을 맞아 특급호텔들이 고가 케이크 라인업을 확대하고 있는 가운데 올해는 처음으로 '50만원짜리' 케이크가 등장했고, 30만원대 경쟁이 치열하다. 프랜차이즈 카페·베이커리의 크리스마스 홀케이크는 3~4만원대가 주를 이뤘다.

매년 10만원씩 비싸지는 케이크 가격…특급호텔의 고가 경쟁
30~50만원대 크리스마스 케이크 수두룩…매년 10만원씩 가격 상승[주머니톡] 서울신라호텔 '더 파이니스트 럭셔리' 케이크. 서울신라호텔
AD

23일 호텔업계에 따르면 워커힐 호텔앤리조트는 프랑스어로 '하얀 겨울의 빛'을 의미하는 '뤼미에르 블랑슈' 케이크를 선보였다. 딸기 샌드 케이크에 눈 덮인 겨울 마을을 연상시키는 화이트초콜릿 데코를 더한 제품으로, 가격은 38만원이다.


또 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 시그니처 케이크 '메리고라운드'를 내놨으며, 35만원에 50개 한정으로 판매할 예정이다. 포시즌스호텔 서울은 다크 초콜릿 무스에 블랙 트러플 크림을 더한 케이크 '다이아몬드 포시즌스 리프'를 30만원에 선보였다. 서울신라호텔은 '신라베어'가 선물 상자를 안고 있는 디자인의 35만원짜리 더 조이풀 신라베어를 판매한다. 여섯 가지 맛을 각각 수작업으로 만들어 하루에 최대 7개만 만나볼 수 있다.


현재까지 공개된 크리스마스 케이크 중 가장 비싼 것은 화이트 트러플을 사용한 신라호텔의 '더 파이니스트 럭셔리'(50만원)다. 하루 최대 3개만 판매되는 한정 제품으로, 특급호텔 케이크 가격이 50만원까지 올라간 것은 이번이 처음이다.


30~50만원대 크리스마스 케이크 수두룩…매년 10만원씩 가격 상승[주머니톡] 워커힐 호텔앤리조트 2025 뤼미에르 블랑슈 케이크. 워커힐

호텔 케이크 가격은 최근 몇 년 사이 빠르게 상승했다. 신라호텔의 연말 최고가 케이크 가격은 ▲2023년 더 테이스트 오브 럭셔리 30만원 ▲2024년 더 테이스트 오브 럭셔리 40만원 ▲2025년 더 파이니스트 럭셔리 50만원 등으로 최근 3년간 매년 10만원씩 비싸졌다. 2023년만 해도 30만원대 케이크가 최고가 기록으로 남았지만, 지금은 호텔에서 판매하는 프리미엄 케이크의 가장 보편적인 가격대가 됐다.


가격 부담이 크더라도 연말에 특별한 경험을 중시하는 소비자들이 많아지면서 호텔업계가 연말을 앞두고 출시하는 고가의 케이크들은 금세 품절된다. 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)에 '인증샷'이 확산하는 등 뜨거운 반응도 뒤따른다. 프리미엄과 희소성을 찾는 수요층을 공략한 이러한 전략은 호텔 브랜드 인지도 상승 효과로도 이어진다.

크리스마스 케이크 소비 양극화
30~50만원대 크리스마스 케이크 수두룩…매년 10만원씩 가격 상승[주머니톡] 서울 중구 남대문시장 크리스마스 용품 판매점에 크리스마스 트리 등 소품이 진열돼 있다. 연합뉴스

반면 프랜차이즈 카페·베이커리의 크리스마스 홀케이크들은 3~4만원대가 가장 많다. 30~50만원대 특급호텔 프리미엄 케이크보다 가격 부담이 적고, 지점 접근성이 좋아 쉽게 구할 수 있을 뿐 아니라 사전예약이나 통신사 할인 등도 가능하다.


투썸플레이스는 올해 3만원대 크리스마스 케이크를 잇달아 선보였다. 주요 제품 가격은 ▲샤이닝 산타 3만9000원 ▲화이트 체리 사를로뜨 3만8000원 ▲윈터 베어 3만7000원 등이다.


뚜레쥬르는 산리오캐릭터즈와 협업한 제품을 출시했으며, 대표 케이크인 '헬로키티의 홀리데이 드림'은 권장가 3만3000원, 사전예약가 2만8050원이다. 파리바게뜨의 홀리데이 시즌 대표 케이크 '베리밤'도 3만원대로 구성됐다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 편의점 업계는 가성비 케이크 시장에 뛰어들고 있다. GS리테일이 운영하는 GS25는 연말을 맞아 미니 케이크와 크리스마스 홀케이크를 출시할 예정이다. 미니 케이크는 1~2인이 먹기 좋은 소용량 제품으로, 가격은 4900원이다. 한정판 홀케이크의 가격은 1만8800원으로 책정됐다.




허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기