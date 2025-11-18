울산 발전소 붕괴사고 사조위 구성…위원장에 이경구 단국대 교수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토교통부는 울산 화력발전소 붕괴사고 사고조사위원회를 구성한다고 18일 밝혔다. 앞서 지난 6일 발전소 해체공사 현장에서 발생한 보일러동 붕괴사고 원인을 규명하고 비슷한 사고 개발을 방지하기 위한 조치다.

국토부는 건설공사의 안전관리, 건축물의 해체공사 관련 제도 전반을 검토하기 위해 건설·건축물사조위로 통합 운영하기로 했다. 건설사고조사위원회는 건설기술진흥법, 중앙건축물사고조사위원회는 건축물관리법에 따라 꾸려진다.

13일 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 마지막 1명 매몰자를 찾기 위해 중장비들이 동원돼 보일러 타워 구조물들을 해체하고 있다. 울산소방본부 제공. 연합뉴스

이번 사조위는 강구조 설계·해체 등 건축구조 전문가인 이경구 단국대 교수가 위원장을 맡았다. 사고와 이해관계가 없는 산학연 중심 외부 전문가 12명으로 구성됐다. 이날부터 4개월간 운영하며 조사 진행 상황에 따라 연장할 수 있다. 국토부는 관계기관 협의 등 지원 업무를 맡으며 국토안전관리원이 사무국으로 간사 역할을 돕는다.





사조위는 이날 오후 사고 현장 인근에서 착수회의를 연다. 조사과정에서 안전관리계획서·해체계획서 등 사전절차와 발파·전도 공법 등 설계·구조검토 적정성을 살펴볼 예정이다. 발주청·시공사·감리 등 공사 주체별 의무를 지켰는지, 하도급 선정·관리가 적정했는지를 검토하고 재발방지대책도 마련하기로 했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

