'청년층 타깃' 클럽마약 적발량 5년간 7.3배↑

청년층을 타깃으로 클럽마약을 밀수하는 사례가 늘고 있다. 클럽마약은 클럽·파티·유흥업소 등지에서 주로 소비되는 마약류를 말한다. 케타민, MAMA, LSD 등이 대표적이다. 이들 마약은 감각마비, 환각, 피로 감소, 자극 증가를 유발할 수 있다. 일부는 클럽마약을 성범죄에 악용해 사회적 문제를 일으키기도 한다.

단속에서 적발된 '클럽 마약' 케타민이 비닐포장 안에 담겨 있다. 사진은 기사와 무관함. 출처=연합뉴스

관세청은 2021년 대비 올해(9월 기준) 클럽마약 밀반입 적발량이 7.3배 늘어났다고 18일 밝혔다. 클럽마약 적발건수는 2021년 215건에서 지난 9월 116건으로 감소했지만 같은 기간 적발량은 15.8㎏에서 115.9㎏으로 증가했다.

지난 1~9월 적발한 클럽마약(115.9㎏)은 232만명이 동시 투약할 수 있는 양으로 지난해 연간 적발량(79.9㎏)을 이미 초과했다. 최근 클럽마약 밀수 시도가 늘고 있다는 것을 가늠케 하는 대목이다.

클럽마약 중 밀반입 증가세가 가장 두드러진 것은 케타민이다. 특히 케타민을 1㎏ 이상 밀수하려다 적발된 건수가 늘면서 밀수 규모의 대형화가 뚜렷해지는 것으로 관세청은 판단한다.

실제 케타민 적발량은 2021년 5.9㎏에서 올해(9월) 101.9㎏으로 17.3배 증가했다. 이중 1㎏ 이상 밀수 적발건수는 2021년 1건에서 2025년 15건으로 15배 늘어난 것으로 파악된다.

2021~2025년(9월) 클럽마약 적발 건수 및 중량 현황자료. 관세청 제공

케타민의 주요 반입경로는 특송화물(51.4㎏), 여행자 수화물(41.8㎏), 국제우편(8.0㎏) 등이 꼽힌다. 비율상 특송화물과 여행자 수화물을 통한 케타민 유입이 전체의 90% 이상을 차지한다.

주요 발송국은 프랑스(57.1㎏), 영국(11.8㎏), 독일(10.8㎏) 등이다. 관세청은 최근 유럽 일대에서 활동하는 국제 마약조직이 새로운 시장개척을 위해 한국으로 케타민 밀반입을 시도하는 사례가 빈번해진 것으로 분석한다.

유엔 마약범죄 사무소(UNODC)와 유엔 산하 국제마약통제위원회(INCB) 등 국제마약기구 보고서에서도 케타민 등 일명 클럽마약이 한국을 포함한 동아시아 지역으로 유입되는 양이 늘어난 것으로 파악한다. 무엇보다 유입된 클럽마약은 주로 도심 유흥가와 파티 문화 등을 통해 청년층 사이에서 빠르게 확산하는 것으로 보고 있다.

관세청은 청년층을 타깃으로 클럽마약 밀수가 증가할 가능성이 높은 것으로 판단해 케타민 등 클럽마약의 국내 밀반입을 차단하는 데 집중할 방침이다.

먼저 유럽, 동남아 등 주요 마약 발송국과의 공조 체계를 강화한다. 또 인공지능(AI) 기반의 우범 여행자 및 위험화물 분석·선별 시스템을 개발·고도화해 우범 여행자와 특송화물, 국제우편 대상의 집중검사를 벌이고 밀리미터파 검색기·라만분광기·이온스캐너 등 첨단 마약탐지장비를 추가 도입해 마약 단속망을 촘촘하게 한다는 복안이다.





이명구 관세청장은 "클럽마약 밀반입은 청년층을 표적으로 삼은 심각한 범죄행위"라며 "관세청은 통관단계 집중 검사, 해외 관세당국과의 국제공조 강화 등 모든 역량을 투입해 국경 단계에서의 마약 밀반입을 원천적으로 차단하는 데 기관 역량을 집중하겠다"고 말했다.





