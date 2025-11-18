"안보와 산업보호 위해 국방 분야 국산 소재 사용 확대 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중기중앙회, '2025년 제2차 섬유산업위원회' 개최

중소기업중앙회는 18일 중소기업중앙회 이사회회의실에서 '2025년도 제2차 섬유산업위원회'를 개최했다고 밝혔다. 이 위원회는 패션칼라, 직물, 니트 등 섬유산업 관련 중소기업들의 산업 경쟁력 강화 및 성장 대응 방안 마련을 위해 구성됐다.

이날 위원회에선 ▲국방 분야 국산 섬유 소재 활용 활성화 전략 ▲군수품 국산 소재 우선구매 관련 방위사업법 개정안 등에 대한 발표를 비롯해, 섬유 업계 현안에 대한 논의가 진행됐다. 박윤철 한국생산기술연구원 수석연구원은 "현대전에서는 미사일 등의 무기체계뿐 아니라 방탄복 등 전력 지원체계의 기술자립도를 높이는 것도 중요하다"며, "국방 품목에서 국산 소재 사용을 확대하는 것은 기술자립도를 높이고, 국가안보를 강화하는 첫 단추"라고 설명했다.

박 수석연구원은 특히 "전투복, 방탄복 등 피복 분야에서 사용되는 섬유 소재는 ICT 융합 기술, 쾌적성 부여 기술, 흡한속건 성능 부여 기술 등 다양한 첨단 기술이 집약된 고기능성 소재로, 실제 전투환경에서 생존성·효율성을 높이는 핵심 요소"라며, "해외 수입에 의존할 경우 지속적인 기술 발전이 어렵기 때문에 국내 기업이 보유한 역량을 기반으로 국산 소재 사용을 적극 장려해야 한다"고 강조했다.

이어서 김근호 변호사가 '국산 섬유 소재 우선구매를 위한 법령 제·개정안'을 발표했다. 김 변호사는 "현재 방위사업법에는 국산 소재 사용에 대한 법적 근거가 부재하다"며, "이번 개정안은 방위사업법 및 시행령에 위임 규정을 신설하고 하위 훈령에 구속력을 부여하는 형태로 마련했다"고 설명했다.





김권기 섬유산업위원장은 "글로벌 수요 감소와 중국의 저가 공세 등으로 섬유업계가 어려움을 겪고 있다"며, 공공 부문이 앞장서 국내 수요 확대에 나서야 한다고 강조했다. 이어 "대내외 안보 리스크가 커지는 현시점에서 국방 분야에서 국산 섬유 소재를 우선 활용하는 것이 국가안보 강화와 동시에 섬유산업 경쟁력에 기여할 수 있다"고 강조했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

