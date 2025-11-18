누리호 4차 발사 성공 기원…과천과학관, 우주·예술 결합 특별전 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립과천과학관이 오는 27일 예정된 누리호 4차 발사의 성공을 기원하며 18일부터 23일까지 특별 프로그램을 운영한다. 국제우주정거장(ISS)에 탑재된 국내 초등학생 미술 작품을 최초로 공개하고, 실물 크기 누리호 모형 기립 시연 등 다양한 우주 체험을 선보인다.

과학관 중앙홀 2층에서는 한국과학창의재단·㈜보령과 함께 마련한 '아이들의 꿈을 우주로' 특별전이 열린다. 우리나라에서 처음으로 ISS에 게시된 초등생 미술 작품 20점과 2026년 ISS 탑재 예정 작품 20점이 함께 전시된다. ISS 탑재를 위해 실제 선처리(코팅 등)를 거친 원본이 그대로 공개되는 만큼, 어린이 창작물이 '지구 밖 환경'과 어떻게 만나는지 확인할 수 있다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

주말인 22~23일에는 '누리호 우주로!' 체험 행사가 이어진다. 누리호 모형 만들기, 에어로켓 제작, 3D 입체모형 조립, 종이 로켓 발사, 삼구의(지구-달 운동 모형) 체험 등 총 5개의 우주과학 부스가 회차제로 운영된다. 체험 프로그램은 모두 무료다.

한국항공우주연구원이 개발한 누리호 3단 연소기 시제품 실물 전시도 진행된다. 액체연료를 연소해 위성을 궤도로 올리는 핵심 장치로, 평소 일반에 공개되지 않는 연구개발(R&D) 시제품을 직접 볼 수 있는 기회다.

야외 광장에서는 실물 크기(47.2m) 누리호 모형 기립 시연이 펼쳐진다. 기립 후 카운트다운·연기·음향 효과가 더해져 실제 발사 현장을 연상시키는 연출을 선보인다. 관람객 참여형 '발사 성공 기원 메시지' 이벤트와 스탬프 투어도 마련된다.

한형주 국립과천과학관장은 "국민이 함께 누리호 발사를 응원할 수 있도록 과학과 예술을 결합한 프로그램을 기획했다"며 "앞으로도 우주과학을 보다 친숙하게 경험할 수 있는 공간이 되도록 노력하겠다"고 말했다.





자세한 정보는 국립과천과학관 누리집에서 확인할 수 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

