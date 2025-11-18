새벽배송덕에 '못난이 채소' 판로 확대…쿠팡, 3년간 8000톤 매입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농가 폐기 부담 줄이고 물가 안정 기여

신선도는 그대로, 판로는 전국으로

쿠팡이 최근 3년간 전국 농가에서 직매입한 '못난이 채소' 누적 규모가 8000t을 돌파했다고 18일 밝혔다.

쿠팡은 못난이 채소를 본격적으로 매입하기 시작한 첫해인 2023년부터다. 1500t 매입을 시작으로, 2024년 3700t, 2025년(1~10월) 2800t 이상을 전국 지역 농가에서 직접 매입했다. 매입 물량을 매년 꾸준히 늘린 결과, 최근 3년간 누적 규모는 8000t을 넘어섰다. 현재 전국 각지의 농가와 협력해 무·버섯·당근·파프리카·애호박·오이 등 약 20종의 채소를 취급 중이다.

못난이 채소는 외형이 규격에 맞지 않아 일반 유통에서 제외된 채소다. 신선도와 맛에는 차이가 없다. 쿠팡은 이러한 채소를 직매입해 평균 20%가량 저렴한 가격에 제공하고 있다. 복잡한 중간 유통 단계를 없애고, 산지에서 직매입한 채소를 자체 물류센터에서 검수·포장 후 로켓프레시 새벽 배송으로 고객에게 전달한다.

못난이 채소는 가성비와 품질을 중시하는 고객들에게 인기를 얻고 있다. 신선 물류센터에서 바로 출고된 상품이 새벽 배송으로 전달돼, 고객은 신선함과 맛을 그대로 유지한 채 받아 볼 수 있다.

새벽 배송을 활용한 못난이 채소 활성화 정책은 고객 인지도가 낮은 다양한 농가 채소들이 새롭게 조명받는 기회로 자리매김하고 있다. '송이애' 버섯농가 김성수 상무는 "외면받던 못난이 새송이버섯에 대한 고객 인식이 쿠팡 덕분에 긍정적으로 바뀌었고, 전체 납품 버섯 물량 가운데 못난이 비중이 20%에 달한다"며 "모양은 달라도 맛과 품질은 같다는 점을 이해해주는 소비자 덕분에 폐기 비용이 줄고 수익으로 전환됐다"고 말했다.





쿠팡은 향후 산간 및 농촌 지역 중심으로 협력 농가를 더욱 확대할 계획이다. 쿠팡 관계자는 "쿠팡의 물류와 기술 역량이 농가 지원의 기반이 되고 있다"며 "앞으로도 지역 농가의 안정적인 판로를 넓히고, 고객에게는 신선하고 합리적인 먹거리를 제공하는 선순환 구조를 지속적으로 만들어가겠다"고 밝혔다.





