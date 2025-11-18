삼쩜삼, '연말정산 계산기 시즌3' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최대 환급 시뮬레이션 기능 도입

세무 플랫폼 삼쩜삼 운영사 자비스앤빌런즈는 '연말정산 계산기 시즌3'를 출시했다고 18일 밝혔다.

이번 서비스에서는 삼쩜삼의 환급 알고리즘을 활용해 연말정산 예상세액 정확도를 강화했고, 부족한 공제 항목을 파악할 수 있는 시뮬레이션 기능도 도입했다.

세무 플랫폼 삼쩜삼 운영사 자비스앤빌런즈는 '연말정산 계산기 시즌3'를 출시했다고 18일 밝혔다. 자비스앤빌런즈

먼저 급여 수정에 대한 편의성을 강화했다. 연봉에 변동이 있거나 이직, 중도 입퇴사 등으로 총급여 산정이 복잡한 경우, 회사별 연봉과 근무 기간을 입력하면 총급여를 자동으로 계산해준다. 변동이 없는 경우에는 상반기 지급명세서 기반으로 예상 소득을 산출한다.

소비 내역을 기준으로 이미 달성했거나 추가 달성이 가능한 공제 항목과 공제액을 보여주는 '최대 환급 시뮬레이션' 기능도 탑재했다. 신용카드와 체크카드 사용 비율 및 금액, 연금 저축, 주택 청약 등을 반영한 개인 맞춤형 '절세 팁'을 제공한다.





자비스앤빌런즈 관계자는 "올해 연말정산 계산기는 예측 정확도 향상과 고객에게 실질적으로 혜택이 되는 가이드 제공에 집중했다"며 "고객이 스스로 세금을 이해하고 관리할 수 있는 힘을 갖도록 돕는 것이 목표"라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

