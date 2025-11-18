강원도, 도내 유통 중인 먹는샘물 "안심하고 드세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수질검사 결과…도내 유통 제품 전량 '적합' 판정

강원특별자치도(도지사 김진태)는 도내 물자원 보전과 먹는샘물 수질 안전성 확보를 위해 먹는 물 제조업체 지도·점검과 유통제품 수질검사를 실시한 결과, 도내에서 유통 중인 먹는샘물 전 제품이 수질 기준에 적합한 것으로 확인되었다고 18일 밝혔다.

도는 이번 점검을 통해 ▲ 제조업 운영·관리 실태 ▲ 샘물(원수) 수질검사 ▲ 생산시설 위생상태 ▲ 자가품질검사 이행 여부 등을 종합 점검하였다.

특히 대형마트·편의점 등에서 판매 중인 먹는샘물 제품을 수거해 올해 1·2·3분기 수질검사를 실시한 결과, 모든 제품이 수질 기준에 적합한 것으로 나타났다.

현재 도내에서 운영 중인 먹는샘물 제조업체는 6개소로, 강원샘물㈜, ㈜동해샘물, ㈜태백산수음료, 티앰, 해태htb㈜ 철원공장, 해태htb㈜ 평창공장 등이 있다.

올해 상반기 샘물(원수) 수질검사에서도 6개 업체 모두 '적합' 판정을 받아 청정한 지하수를 기반으로 제품을 생산하고 있는 것으로 확인됐다.

특히 해태htb㈜는 강릉 가뭄 극복을 위해 민간기업 최초로 '강원 평창수' 약 6만 병(2L)을 기부하는 등 사회 공헌에도 적극 기여하였다.





장석 강원특별자치도 수질보전과장은 "도내 먹는샘물 제조업체들은 재난 상황에서도 생수 지원 등 지역사회와 함께 위기를 극복해 왔다"며 "청정 강원의 물에 대한 자부심을 바탕으로 앞으로도 체계적이고 철저한 수질관리를 이어가 도민들이 안심하고 먹는샘물을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





