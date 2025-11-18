미래 교실변화·교육혁신 만나는 '2025 대전미래교육박람회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전교육청, 오는 25~27일까지 대전컨벤션센터

사진=대전교육청 제공

대전시교육청이 '변화하는 수업, 혁신하는 교육으로 지속가능한 미래를 열다'를 슬로건으로 오는 25일부터 27일까지 대전컨벤션센터 제1전시장에서 '2025 대전미래교육박람회'를 개최한다.

올해로 8회째 개최하는 대전미래교육박람회는 지속 가능하고 미래지향적인 교육 비전과 발전 방향을 모색하고 대전 미래 교육 역량을 통찰하는 교육혁신의 장이다.

이번 박람회는 '수업 성장','교육 공감','정책 소통' 세 가지 테마로 구성하고 힐링 카페와 AI 디지털 플레이존 등 교육 가족 모두가 즐겁게 참여할 수 있는 다채로운 프로그램으로 운영한다.

박람회 플랫폼을 통해서도 프로그램을 확인할 수 있으며 현장 당일 등록, 참여도 가능하다.

25일 오전 9시 30분에 개최되는 박람회 개막식은 교육관계자를 대상으로 미래 교육 영상 상영과 기조 강연, 박람회장 라운딩으로 운영된다.

'AI시대의 삶과 앎'을 주제로 생명다양성재단 최재천 대표의 기조 강연에서는 기술의 발전 속에서 인간다움과 교육의 본질을 되짚는 깊은 통찰을 제시할 예정이다.

'수업 성장'은 유치원부터 초등, 중등, 특수교사와 학생이 교실 밖 수업 시연과 수업 나눔, 수업 혁신 교사의 교실 수업 혁신 사례와 활용비법을 공유하는 수업 아카이브로 운영된다.

또한 6개월간 깊이 있는 수업 공동설계와 협업을 통해 AI 디지털 활용 수업, 질문 수업, IB 프로그램 적용 등 디지털 네이티브 학습자 특성에 적합한 학생 참여 중심의 다양한 수업을 선보인다.

아울러 수업 아카이브에서는 AI 디지털 활용 및 개념 기반 탐구 수업 등 변화하는 교육환경에 대응해 핵심역량을 키워주는 학습 디자이너로서 수업 혁신 교사의 다양한 사례와 실천 노력을 확인할 수 있다.

'교육 공감' 은 미래 교육 변화와 정책 방향, 교육 현장 사례 등 교육 트렌드를 확인할 수 있는 명사 특강, 국제포럼, 인사이트 세션, 교육콘퍼런스로 운영한다.

특히 'AI와 디지털 환경 변화, 교육 관리자의 역할'을 주제로 한 국제인공지능윤리협회 전창배 이사장의 강연과 황순원 문학상을 수상한 차인표 배우 겸 작가의 '그들의 하루' 북 콘서트 등 다양한 주제 강연이 열릴 예정이다.

'정책 소통'은 학교 현장의 교육정책과 연구사례를 전시?체험할 수 있는 연구학교 박람회, 교육정책 학생토론회, 공감 원탁회의가 열린다. 특히 연구학교 박람회는 대전미래교육박람회와 연계, 47개교 연구학교의 연구성과와 결과물을 한자리에서 확인할 수 있다.

'힐링관'은 박람회장 방문자를 위한 카페존과 플레이존, 포토존을 마련하였으며 특히 AI 디지털 기반 디지털 학습과 로봇코딩, 증강현실(AR) 체험플랫폼 등 학생, 학부모, 교직원이 즐길 수 있는 체험중심의 플레이존과 설문 참여 이벤트가 상시 운영된다.





설동호 교육감은 "박람회를 준비하면서 우리가 나아가야 할 미래 교육의 비전과 방향에 대한 깊은 고민과 현장의 다양한 소리를 담고자 노력했다"며 "학생, 교직원, 학부모, 대전 시민 등 교육 가족 모두가 미래 교육에 대한 도전과 성장으로 나아가는 귀한 시간이 되길 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

