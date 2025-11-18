고창군 '사이버 고창군민' 신규가입자 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 14일까지 '쿨한 겨울친구' 진행

100명 추첨 고창마켓 상품권 제공

전북 고창군이 '사이버 고창군민' 신규가입자를 대상으로 내달 14일까지 쿨(Cool)한 겨울친구 이벤트를 진행한다.

사이버 고창군민 이벤트 포스터. 고창군 제공

18일 군에 따르면 이번 이벤트는 연말을 맞아 사이버고창군민 제도를 널리 홍보하고, 고창군과 다양한 방식으로 연결될 수 있는 관계인구 확대를 목표로 하고 있다.

이벤트 기간 신규 가입자 중 총 100명을 무작위 추첨해 5명에게는 고창마켓 3만원 상품권, 95명에게는 고창마켓 1만원 상품권을 제공할 예정이다. 특히 가입만 해도 자동으로 이벤트 응모가 완료되는 방식이라 누구나 쉽고 간편하게 참여가 가능하다.

사이버고창군민이 되면 고창군 내 50개소의 가맹점에서 일정 금액의 이용료 할인 혜택을 받을 수 있을 뿐 아니라, 군정소식 제공, 지역 정보 교류 등 다양한 혜택도 함께 누릴 수 있다.

심덕섭 군수는 "이번 이벤트는 사이버 고창군민 가입을 통해 고창군의 다양한 소식과 혜택을 접하게 되면 자연스럽게 지역 방문으로 이어지고, 나아가 군의 관계인구를 확대하는 데 큰 도움이 될 것이다"고 말했다.





이어 "앞으로도 온라인과 오프라인을 연계한 다양한 정책과 이벤트를 지속적으로 마련해 많은 분이 고창군의 매력을 경험할 수 있도록 하겠다"며 "이번 이벤트에 많은 관심과 참여를 바란다"고 덧붙였다.





