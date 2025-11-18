현대해상, 브랜디드 콘텐츠로 '빌드업 육아클럽' 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대해상이 창립 70주년을 맞아 브랜디드 콘텐츠인 '빌드업 육아클럽(Build-up Parenting Club)'을 선보인다고 18일 밝혔다.

브랜디드 콘텐츠는 브랜드에서 고객에게 엔터테인먼트와 부가가치 제공 등을 위해 제작·큐레이션 한 콘텐츠다. 빌드업 육아는 축구의 '빌드업(Build-up)' 개념에서 영감을 얻었다. 차근차근 서로 패스하면서 경기를 풀어가는 팀워크의 축구처럼 육아도 부모와 아이가 서로 주고 받으며 정답이 아닌 다양한 가능성을 이해하고 '나다운 육아'를 하자는 철학을 담았다.

현대해상 임직원들이 서울 코엑스에서 열린 ‘서울국제유아교육전’에서 ‘빌드업 육아클럽’ 부스를 설치해 참관객들과 소통하고 있다. 현대해상

현대해상은 지난 6월부터 현대해상 공식인스타그램과 블로그를 통해 양육자들의 고민과 성장의 순간을 담은 인터뷰, 전문가 칼럼, 에세이 등 육아에 대한 다양한 이야기를 담은 콘텐츠를 선보이며 양육자들로부터 많은 응원과 공감을 얻었다.

더 많은 양육자들에게 나다운 육아 문화를 전하기 위해 온라인에서 많은 공감을 얻은 이야기들을 모아 첫 번째 단행본 '이토록 찬란한 육아'를 선보였다. 이 책은 아이를 키우며 부모들이 겪는 불안, 성장, 깨달음의 순간을 솔직하게 담은 육아 에세이집이다. 아나운서이자 사업가 김소영, 작가 고수리, 직장인 홍연길 등 7명의 부모가 각자의 나다운 육아를 이야기한다. '실수해도 괜찮다'는 메시지를 전하는 이들의 고백은 완벽하지 않아도 충분히 빛나는 부모의 순간을 보여준다.

지난달엔 일산 킨텍스에서 열린 '코베 베이비페어' 부스에 참가해 참관객들에 빌드업 육아의 철학을 공유하는 자리를 가졌고, 지난 13일에는 서울 코엑스에서 열린 '서울국제유아교육전'에서 '빌드업 육아클럽' 부스를 통해 '이토록 찬란한 육아'서적을 담은 패키지 세트를 부스에 방문한 참관객 대상으로 제공하며 큰 호응을 얻었다.

현대해상의 '빌드업 육아클럽'은 내년 1월 '이토록 찬란한 육아'의 정식 출간에 이어 다양한 캠페인으로 확장될 예정이다. 관련 소식은 현대해상 공식 인스타그램과 블로그를 통해 확인할 수 있다.





한편 현대해상은 창립 70주년을 맞아 어린이보험 대표회사로서 더 나은 양육환경을 조성하기 위해 노력하고 있다. 300억원 규모의 아이마음 캠페인을 통해 발달지연 아동의 조기개입 치료를 위한 혁신적인 방안을 공모하는 '아이마음 탐사대', 지역 커뮤니티와 협업해 양육자들의 커뮤니티 공간을 만들어주는 '아이마음 놀이터'를 진행하고 있다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

