삼일PwC “韓바이오, 글로벌 경쟁력 도약 적기…전략적 생태계 필요”

권현지기자

입력2025.11.18 09:23

바이오산업 구조적 전환 전략 보고서
"정부·민간·학계 협력해 통합적 생태계 구축"

바이오산업은 글로벌 공급망 재편, 국내 제도 정비, 기술 패권 경쟁이라는 복합적인 환경 속에서 헬스케어를 넘어 국가 전략의 핵심 산업으로 자리매김하고 있다. 글로벌 주요국의 구조적 전환이 가속화되는 가운데, 한국 역시 기술과 시장, 정책이 연결되는 전략적 생태계를 구축해야 한다는 제언이 나온다.


삼일PwC는 이 같은 내용을 담은 'K-바이오의 골든타임: 일본식 구조 설계에서 배우는 전략적 전환 모델' 보고서를 발간했다고 18일 밝혔다. 이번 보고서는 국내 바이오산업이 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업으로 도약하기 위한 전략적 방향성을 제시하기 위해 작성됐다.


보고서는 바이오산업을 단순한 기술 영역이 아닌 국가 전략산업으로 규정하고 미래 성장동력으로 육상하고 있는 미국, 유럽연합(EU), 일본 등 주요국 사례에 주목했다. 특히 일본의 경우 대기업 주도의 전략과 정부의 전(全) 주기 지원체계를 통해 기초연구에서 임상, 상업화, 글로벌 진출까지 이어지는 구조적 생태계를 구축하고 있다고 평가했다. 항체약물접합체(ADC) 시장의 1위 제품인 다이이찌산쿄의 '엔허투(Enhertu)'를 비롯해 미국 바이오젠과의 글로벌 파트너십을 통해 개발된 알츠하이머 치료제 '레켐비(Leqembi)', 아스텔라스의 아이베릭 바이오(Iveric Bio) 인수 등이 이러한 전략적 접근의 대표적인 성과로 꼽혔다.


보고서는 한국 정부가 ▲신약 심사기간 단축(360일→240일 이내) ▲첨단재생의료 지침 마련 ▲의료데이터 활용 확대 등 제도적 기반을 마련해 산업 도약의 여건을 조성했다고 평가했다. 또한 SK바이오팜의 신약개발 성공, 삼성의 에피스 분할상장 및 신약개발 자회사 설립, 셀트리온의 ADC 기반 파이프라인 등 대기업 중심으로 전략적 생태계 구축을 위한 움직임이 시작했다고 분석했다. 다만 "세포·유전자치료제, 리보핵산(RNA) 기반 치료제 등 고위험?고비용 기술 영역은 현재까지 벤처 기업들이 주도하고 있어 보다 폭넓은 민간 참여와 리더십이 요구되는 시점"이라고 지적했다.


보고서는 "지금이야말로 한국 바이오산업이 구조적 전환을 이루며 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 적합한 타이밍"이라며 산업 경쟁력 제고를 위한 전략적 방안을 제언했다. 먼저 정부 차원에서는 기초연구부터 임상, 상업화까지 연계된 전 주기 자금지원 체계 마련과 민간 자본의 리스크 완화를 위한 정책금융 수단 확대를 검토해야 한다고 언급했다. 기업은 후기 임상 투자와 글로벌 허가 전략을 강화하고, 유망 바이오 벤처와의 인수합병(M&A) 및 기술 내재화를 통한 전략적 진입을 모색해야 한다고 강조했다.


마지막으로 학계와 병원은 병원 중심의 임상시험 네트워크 확대, 기초연구와 임상 간 기술 이전 체계 정비, 인공지능(AI) 기반 공동연구 플랫폼 운영을 통해 데이터 기반 임상 설계와 예측 역량을 높여 산업 전반의 혁신 기반을 함께 구축할 필요가 있다고 덧붙였다.


서용범 삼일PwC 제약바이오 산업 리더(파트너)는 "정부의 제도적 지원과 대기업의 전략적 투자가 본격화되고 있는 지금이 한국 바이오산업이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 골든타임"이라며 "일본의 성공 사례를 벤치마킹해 정부, 기업, 학계가 협력하는 통합적 생태계를 구축한다면 K-바이오의 구조적 전환과 글로벌 도약이 가능할 것"이라고 말했다.

삼일PwC "韓바이오, 글로벌 경쟁력 도약 적기…전략적 생태계 필요"
권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
