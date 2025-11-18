PASS로 건강검진·환급 안내까지…통신 3사, 전자고지 서비스 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3800만 플랫폼에 전자고지 합류

화면 디자인 개선해 열람 기한 한눈에 표시

SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신3사는 모바일 인증 플랫폼 PASS 앱을 기반으로 PASS 전자고지 서비스를 출시하며 공공 및 금융기관 디지털 업무 영역 확대에 기여한다고 18일 밝혔다.

통신 3사가 인증 플랫폼 '패스(PASS)'에 전자고지 기능을 일제히 도입하며 공공·금융기관의 디지털 전환 속도가 한층 더 빨라질 전망이다. 문자 기반 공인알림문자에 이어 앱 기반 패스 전자고지까지 더해지면서 국민 생활에 밀착한 '디지털 고지 체계'가 본격 구축된 것이다.

18일 SK텔레콤·KT·LG유플러스는 패스 앱을 기반으로 한 '패스 전자고지 서비스'를 공식 출시했다고 밝혔다. 이번 서비스는 건강검진표, 자격 변동 안내, 환급금 신청 안내 등 공공·금융기관이 발송하는 각종 고지 문서를 패스 앱으로 받아볼 수 있도록 지원한다. 향후 수백 종 이상의 종이 문서를 전자고지 형태로 전환하는 것을 목표로 하고 있다.

패스는 국내 대표 본인확인·인증 플랫폼으로, 가입자 수는 총 3800만명에 달한다. 스마트폰 기반 본인확인 체계를 활용해 보다 안전한 고지 송달이 가능하다는 점이 강점이다.

특히 패스 전자고지는 한국인터넷진흥원(KISA)의 공인 인증서를 적용해 전자서명 신뢰성을 확보했다. 패스 앱은 본인확인·인증 앱 특성상 이용자 다수가 푸시 알림을 'ON' 상태로 유지하고 있어 높은 고지 열람률이 기대된다. 실제 패스 기반 '국민비서' 서비스의 필수 고지 문서 열람률은 약 55%에 달한다.

사용자 편의도 강화했다. 패스 앱 메인 화면에서 전자고지 메뉴에 바로 접근할 수 있도록 UI/UX를 개선했고, 문서별 열람 기한을 한눈에 확인할 수 있게 구성했다. 이용자가 고지 문서를 확인하지 않은 경우 추가 알림을 보내 중요한 안내문을 놓치지 않도록 구현했다.

그동안 통신 3사는 공공기관을 대상으로 공인알림문자 서비스를 제공해왔다. 이번 패스 전자고지 추가로 문자와 앱 기반 고지를 병행하는 '투트랙 발송 체계'를 구축하게 된 셈이다. 기관은 상황에 따라 가장 효율적인 채널을 선택하거나 병행 발송해 도달률을 끌어올릴 수 있다.





통신 3사는 "패스 전자고지 출시로 공공 디지털 행정에서 패스 플랫폼의 활용성이 한 단계 확대될 것"이라며 "앞으로도 국민이 안전하고 편리하게 고지 문서를 확인할 수 있도록 서비스를 고도화하겠다"고 밝혔다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

