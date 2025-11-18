위버스마인드 "더위크 일본어, 출시 1년 만에 2만 세트 돌파"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2040세대 중심 실용 회화 수요가 견인

위버스마인드는 자사 스마트 학습지 '더위크 일본어'가 출시 1년 만에 누적 2만 세트 판매를 돌파했다고 18일 밝혔다.

'더위크 일본어'는 왕초보부터 고급 비즈니스 표현까지 기초, 회화, 문법, JLPT 등을 혼자서 익힐 수 있는 학습지다. 지난해 10월 출시 이후 6개월 만에 1만 세트 판매를 달성한 데 이어 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

위버스마인드는 자사 스마트 학습지 '더위크 일본어'가 출시 1년 만에 누적 2만 세트 판매를 돌파했다. 위버스마인드

위버스마인드는 이번 성과가 외국어 학습의 목적이 '문화적 경험'으로 이동한 결과라고 분석했다. '더위크 일본어' 학습자 통계에 따르면, 학습 이유로 외국인과 자유로운 대화(27.3%), 해외여행 또는 유학(26.0%)을 꼽은 비율이 전체의 53.3%를 차지했다. 특히 2040세대가 이러한 학습 흐름을 주도한 것으로 나타났다.





위버스마인드 관계자는 "중국어, 스페인어 등 다양한 제2외국어로 서비스를 넓히고 있으며, 앞으로도 학습자의 관심 언어로 영역을 지속 확대할 계획"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

