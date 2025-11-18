KB금융, 'MSCI ESG평가'에서 최상위 등급 ‘AAA’ 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 금융회사 최초

4회 연속 획득

KB금융그룹이 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 '2025년 MSCI ESG 평가'에서 국내 금융회사 최초로 4회 연속 최상위 등급인 'AAA' 등급을 획득했다.

'MSCI ESG 평가'는 세계적인 투자 연구 기관인 MSCI에서 매년 전 세계 약 8500개 상장기업을 대상으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영성과를 종합적으로 평가한다. AAA(최고)부터 CCC(최저)까지 총 7단계로 결과를 발표하고 있다.

KB금융은 이번 평가에서 '기업 지배구조', '친환경 금융', '인적자본', '정보보호 및 데이터 보안' 등 주요 항목에서 우수한 평가를 받았다. 국내 금융사 중 유일하게 'AAA' 등급을 4회 연속 획득했다.

KB금융은 'MSCI ESG 평가'뿐 아니라 '서스테이널리틱스 ESG 리스크 평가'에서 국내 금융회사 중 최고 등급인 '로우 리스크(Low Risk) 등급'으로 평가받았고, '다우존스 지속가능경영지수'에서도 9년 연속 '월드 지수'에 편입됐다.

글로벌 ESG 평가기관들은 ▲이사회 산하 'ESG 위원회'를 중심으로 구축한 안정적인 지속가능경영 체제 ▲'KB 그린 웨이브(Green Wave) 2030' 전략을 통한 녹색·전환금융 확대 ▲ISO 27001·ISMS 정보보호 관리체계 인증 등 KB금융이 전 계열사와 함께 ESG 경영 실천을 강화해 온 점을 지속해서 높게 평가하고 있다.





KB금융 관계자는 "앞으로도 사회와 산업의 지속가능한 성장을 견인하는 금융 본연의 역할을 다하고자 최선을 다할 것"이라고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

