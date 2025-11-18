장인화 회장 "AI 기반 디지털 혁신·초격차 기술 개발"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'포스코그룹 테크포럼' 개막

장인화 포스코그룹 회장이 전 직원의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이고 로봇·핵심광물·자원 확보 등 미래 기술 개발에 그룹 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

장인화 포스코그룹 회장. 포스코홀딩스 제공

AD

장 회장은 18일 경북 포항 포스텍(POSTECH)에서 개막한 '포스코그룹 테크포럼(Tech Forum)'에서 "AI 기반 디지털 혁신과 초격차 기술 개발로 경영환경의 불확실성을 돌파하겠다"며 이같이 밝혔다. 올해 37회째를 맞은 테크포럼은 그룹 핵심 사업의 기술개발 성과를 공유하고 향후 기술 전략을 논의하는 자리다. 개회식에는 장 회장을 비롯해 계열사 대표 및 기술 분야 임직원 1300여 명이 참석했다.

장 회장은 개회사에서 "현장과 연구소가 함께 참여하는 '원팀(One-Team)' 초격차 대형 과제를 추진해 기술 개발 속도를 높이겠다"고 말했다. 특히 ▲철강·이차전지소재 분야 자원 확보 강화 ▲AI 기반의 디지털 전환 가속화 ▲핵심 기술 내재화를 위한 코퍼레이트 연구개발(Corporate R&D) 체제 전환 등을 중점 과제로 제시했다.

장 회장은 "철강과 이차전지소재 사업에서의 자원 확보는 아무리 강조해도 지나치지 않는다"며 "글로벌 광물 조사를 확대하고 필요 기술을 선제적으로 개발해야 한다"고 강조했다. 그는 또 "전 직원의 AI 활용 능력을 높여 모든 현장에서 AI 중심의 디지털 혁신을 이루자"고도 당부했다.





AD

개회식에서는 기술 경쟁력 향상에 기여한 임직원을 격려하는 '포스코 기술대상' 시상식도 진행됐다. 최고상인 혁신상은 포항제철소 제강부와 포스코퓨처엠 양극재연구센터가 수상했다. 포항제철소 제강부는 제강 전(全) 공정의 수작업을 AI로 100% 자동화한 '자율 조업 기술'을 개발해 작업자 편차를 없애고 공정 소요 시간을 약 10% 단축했다. 포스코퓨처엠 양극재연구센터는 전구체 공정의 '연속식 순환 농축' 신공정을 양산화해 가공비를 낮추고 생산성을 끌어올린 점을 높이 평가받았다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>