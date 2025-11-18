삼표산업, 한양대 건축학과 학생·교수진과 산학투어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

레미콘 타설 등 실습 중심 투어

삼표산업은 화성시 삼표산업 기술연구소(S&I 센터)에서 한양대 건축학과 학생 및 교수진과 산학투어를 실시했다고 18일 밝혔다.

삼표산업이 화성시 삼표산업 기술연구소에서 한양대 건축학과 학생 및 교수진들과 산학투어를 진행하고 있다. 삼표산업

AD

이번 프로그램에는 안기현·신민재 한양대 건축학과 교수를 중심으로 학생 46명이 참여했다. 2개 조로 나뉘어 연구소, 몰탈공장, 레미콘공장 등 삼표산업의 주요 생산 및 연구 시설을 직접 체험했다.

삼표산업은 지난해 서울대 건축학과 학생을 대상으로 산학투어를 진행한 데 이어 올해도 예비 건축인들을 위한 실무 체험형 산학 프로그램을 준비했다.

특히 이론 위주였던 지난해와 달리 올해는 학생들이 직접 콘크리트 부재 몰드(공시체)를 제작해온 뒤 레미콘 타설 실습을 해 콘크리트 혼합·타설·마감 등 실제 시공 과정을 직접 참여했다. 또 원재료 배합 및 강도시험을 주도적으로 진행하며 현장 중심의 실무 경험을 쌓는 데 중점을 뒀다.

삼표산업 연구소의 전문 연구원들은 건축 재료의 성능시험, 혼화제 개발, 친환경 기술 연구 방향 등을 소개하며 실제 산업 현장의 연구개발 프로세스를 생생히 전달했다.

이날 산학투어에 참가했던 박예은·최혜연 한양대 건축학과 대학원생은 "실제 공정을 직접 보면서 이론으로만 배운 내용을 설명과 함께 테스트를 거치며 검증하는 과정이 흥미로워 더 생생하게 와닿았다"며 "특히 견학하면서 안전을 최우선으로 하는 현장의 분위기가 기억에 남았다"고 전했다.

안기현 한양대 건축학과 교수는 "학생들이 실험실을 넘어 실제 공정 현장에서 재료의 흐름과 기술을 이해하는 귀중한 기회였다"며 "산업계와의 연계를 통해 실무 감각을 키우는 데 큰 도움이 됐다"고 말했다.

삼표그룹은 산학 협력체계 강화 및 확대 일환으로 현장 교류형 공장 견학을 정기적인 프로그램으로 추진하고 체계적으로 프로세스를 개선해 미래 인재 양성에 적극적인 노력을 이어가겠다는 계획이다.





AD

삼표산업 관계자는 "이번 프로그램은 이론 위주의 대학 교육에서 벗어나 학생들이 실제 산업 현장을 체험하며 건축 재료의 생산과 연구 과정을 직접 느낄 수 있도록 기획됐다"며 "앞으로도 건축 및 재료 분야의 미래 인재들이 성장할 수 있도록 산학 협력 활동을 지속 확대할 계획"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>