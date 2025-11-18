[클릭 e종목]"금호석유, 내년 이익 회복 기대…목표가↑"

유안타증권은 18일 금호석유에 대해 내년 이익 회복이 기대된다고 보고 목표주가를 기존 18만원에서 20만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

황규원 유안타증권 연구원은 "NB라텍스 및 부타디엔 업황 회복과 재무상황 개선을 반영해 2026년 목표주가를 20만원으로 높인다"면서 "NB라텍스 증설 완화와 미국의 상호관세 정책에 따른 수요 둔화가 겹치면서 2025년은 혼란스러웠으나 2026년은 훨씬 낙관적이다. NB라텍스 회복과 아시아지역 NCC(나프타분해설비) 구조조정에 따른 수혜를 기대할 수 있다"고 설명했다. 유안타증권은 금호석유의 내년 실적을 매출액 7조2000억원, 영업이익 3686억원으로 예상했다. 황 연구원은 "영업손익은 2024년 2728억원, 2025년 3123억원에 이어 추가 회복을 기대한다"고 말했다.

내년에는 NB라텍스 회복과 부타디엔에 주목해야 한다는 분석이다. 황 연구원은 "글로벌 NB라텍스 수요는 전년 대비 31만t 증가하는 반면 설비는 일본 제온(Zeon) 7.5만t 폐쇄로 공급 압박이 줄어든다. 금호석유의 NB라텍스 95만t 가동률도 2025년 54%에서 2026년 65%, 2027년 75%로 높아질 것"이라며 "2026~2027년 유럽·한국·일본·중국 에틸렌 설비 1300만t 이상을 가동 중단할 계획으로 11% 부산물인 부타디엔도 140만t 이상 감소하는데 이는 글로벌 수요 2000만t의 7%에 해당한다. 타이어 및 라텍스 업체를 중심으로 부타디엔 확보 경쟁이 심해지며 부타디엔 체인의 스프레드 개선으로 이어질 것"이라고 설명했다.





내년 재무상황이 변화될 것으로 기대된다. 황 연구원은 "특히 내년 재무상황 변화가 극적"이라며 "대부분의 증설이 끝나면서 2026년 설비투자(CAPEX)는 2500억원으로 줄어들게 된다. 영업활동에서 창출할 수 있는 현금 규모는 5655억원으로 3100억원 수준의 현금이 쌓이게 된다"고 분석했다. 이어 "재무상태가 순현금으로 전환이 확실한 가운데 특수고무, 전지소재 등 인수합병(M&A)으로 확장할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

