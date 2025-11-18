동화자연마루, '아이코닉 스톤 컬렉션' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마루·벽·가구 도어 한 패턴으로 연출

유럽 천연석 감성 담아 고급스러움 완성

동화기업의 건장재 브랜드 동화자연마루는 '아이코닉 스톤 컬렉션'을 출시했다고 18일 밝혔다.

이번 라인업은 동화자연마루가 마루·벽·가구 도어에 일괄 패턴을 적용해 선보이는 첫 석재 패턴 컬렉션이다. 자사 바닥재 '진 그란데' 및 '진 그란데 스퀘어', 벽재 '시그니월', 가구 도어재 '디하임'에 적용된다. 공간을 하나의 톤으로 연결해 고급스러운 통일감을 완성했다.

동화자연마루 '아이코닉 스톤 컬렉션'. 동화기업

아이코닉 스톤 컬렉션은 타일형 강마루 트렌드를 이끌어온 기존 베스트 패턴인 사하라 라이트·이모션 블랑·몬테 화이트 3종에, 새롭게 선보이는 슬레이트 모티프·슬레이트 스틸·포틀랜드 모티프·포틀랜드 스틸 등을 더해 총 7가지 패턴으로 구성된다. 특히 신규 패턴 4종은 고급스러운 유럽 천연석에서 영감을 받아 세련된 질감과 색감이 더해졌다.





아이코닉 스톤 컬렉션에 대한 자세한 정보는 동화자연마루 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

