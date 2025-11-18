구몬학습, 외국어 학습 발음 코칭 서비스 '인토링' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영어·일본어·중국어 서비스 선봬

구몬학습은 외국어 발음을 교정할 수 있는 발음 코칭 서비스 '인토링'를 출시했다고 18일 밝혔다.

인토링은 원어민 발음을 듣고 따라 말하면 발화자의 발음이나 억양 및 강세를 분석해 맞춤형 피드백을 제공한다. 스마트구몬N으로 ▲영어 ▲일본어 ▲중국어 과목의 F단계(중급 수준)를 배우고 있는 회원이라면 누구나 무료로 이용할 수 있다.

구몬학습

구몬학습은 혼자 외국어를 공부할 때 유창하고 자연스러운 발음을 연습할 수 있도록 이번 서비스를 출시했다. 동일한 단어나 문장을 이야기할 때 억양이나 음의 높낮이에 따라 의미가 달라지므로 단어나 문장의 의미를 정확히 전달하고, 그에 따라 외국어 말하기 자신감을 길러주기 위해서다.

맞춤형 피드백은 ▲원어민과 학습자 발음의 억양 그래프 비교 ▲발음, 억양, 강세 등 세부 피드백을 중심으로 안내한다. 특히 언어적 특성에 맞춰 어절 또는 음절 단위 발음 정확도를 피드백 받을 수 있고, 억양과 강세 영역별 평가 결과를 통해 보완할 부분을 파악할 수 있다.





구몬학습 관계자는 "별도의 전용 기기 구매할 필요 없이 스마트구몬N 학습 앱 내에서 서비스를 이용할 수 있다"며 "인토링과 함께 억양 패턴을 연습하며 외국어 말하기 자신감을 키우길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

