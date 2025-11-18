[오늘의신상]GS25, 4000원대 가성비 미니케이크 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1만원대 홀케이크 2종 론칭도

미니케이크 20일까지 순차 출시

홀케이크 2종 한정수량 운영…다음 달 2일부터 사전 예약 가능

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 4000원대 미니케이크와 1만원대 크리스마스 홀케이크를 출시한다고 18일 밝혔다.

미니케이크는 ▲버터베어클스미니케이크 ▲깜자초코미니케이크 2종으로 기획했다. 버터베어클스미니케이크는 초록, 빨간색 시트를 번갈아 쌓아 올린 구성으로 크리스마스 분위기 연출에 잘 어울리도록 구현했다. 2종 모두 1~2인이 즐기기 좋은 120g 용량으로 구성됐으며 가격은 각각 4900원이다.

한정판 홀케이크는 매일우유 지식재산권(IP)을 활용한 ▲리얼우유케이크, 버터베어와 콜라보한 ▲슈크림케이크 2종이 준비됐다. 리얼우유케이크는 우유생크림을 듬뿍 올려 눈 덮인 설원의 모습을 케이크로 구현한 상품이다. 가격은 1만8800원으로 극강의 가성비를 자랑한다. 국내 유명 베이커리와 호텔의 연말 크리스마스 케이크 가격을 고려하면 2배~10배가량 저렴하다.

버터베어슈크림케이크는 버터베어의 색상을 고려해 슈크림을 주재료로 한 케이크로 기획됐다. 패키지 등 케이크 디자인에도 버터베어 캐릭터 이미지가 핵심 장식으로 활용됐다. 구매 고객에게는 특별 굿즈로 제작된 '버터베어' 키링이 제공된다. 키링은 총 3종의 디자인으로 제작되었으며 케이크 패키지 내 1종이 무작위로 동봉돼 증정된다. 가격은 2만8000원이다.

크리스마스 홀케이크 2종은 한정수량 운영된다. 다음 달 2일부터 GS25 전용 앱 '우리동네GS'를 통해 사전 예약 구매할 수 있다.





고다슬 GS25 디저트 MD는 "연말연시 크게 늘어나는 케이크 소비 수요를 반영해 유명 캐릭터 IP를 활용한 크리스마스 케이크를 선보이게 됐다"며 "가성비 넘치는 가격대로 상품을 기획해 연말을 즈음에 높은 가격대로 형성되는 케이크 등 디저트 물가 안정에도 기여하고자 한다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

