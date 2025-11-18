국립부경대, 대기업 선배와 함께하는 ‘현직자 멘토링 캠프’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부경커리어멘토단과 함께한 1박 2일 취업 멘토링

국립부경대학교 대학일자리플러스센터(센터장 김철수)는 11월 13일부터 14일까지 경주 황룡원에서 '부경커리어멘토단 현직자 멘토링 캠프(대기업)'를 개최했다.

국립부경대가 대기업 선배와 함께하는 ‘현직자 멘토링 캠프’를 개최하고 있다. 국립부경대 제공

이 캠프는 대기업에서 활약 중인 졸업생 멘토들을 초청해 재학생들에게 직무 이해도 향상과 실질적인 취업 전략 수립에 도움을 주기 위해 마련된 프로그램이다.

이번 멘토링에는 반도체, 전자, 방산, IT, 자동차 등 다양한 산업 분야의 대기업에서 근무하는 국립부경대 졸업생 5명이 참여했다. 총 40명의 학생이 1박 2일 일정으로 참여해 현직자들과 함께 직무 경험을 공유하고 산업별 트렌드와 채용 과정에 대한 현실적인 조언을 들었다.

대학일자리플러스센터는 첫날 동기부여 특강을 시작으로 대기업 직무·산업 분석, 취업 전략 수립, 커리어 로드맵 등 다양한 프로그램을 운영했다. 이어 산업 분야별 맞춤형 멘토링을 통해 참가 학생들이 희망 분야에 대해 보다 구체적으로 이해하고, 향후 진로 방향을 설정할 수 있도록 실질적인 피드백을 제공했다.





국립부경대 대학일자리플러스센터는 고용노동부의 대학일자리플러스센터사업 운영기관으로, 학생과 지역 청년들의 진로 탐색과 취업 역량 강화를 위한 다양한 고용서비스 프로그램을 지속적으로 제공하고 있다.





