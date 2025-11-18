기보 "플랫폼 통한 첫번째 기술혁신형 M&A 계약 성사"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안국약품·디메디코리아 계약 성사

기술보증기금은 중소벤처기업의 인수합병(M&A) 활성화를 위해 구축한 민관협력 플랫폼을 통해 첫 번째 기술혁신형 M&A 계약이 성사됐다고 18일 밝혔다.

부산 남구 기술보증기금 본점 외관. 기보

AD

이번 M&A는 코스닥 상장 중견기업인 안국약품이 M&A 플랫폼을 통해 매수 의사를 밝히면서 시작됐다. 기보는 이를 M&A 플랫폼에 참여한 민간기관 인터캐피탈파트너스와 매칭하고 전문 자문 서비스를 연계해 헬스케어 분야 기술혁신형 중소기업인 디메디코리아와의 계약을 성공적으로 끌어냈다.

기보는 이번 사례를 별도의 보증지원 없이 플랫폼을 통한 중개·자문 서비스 제공만으로 성사된 첫 번째 M&A 계약이라는 점에 의미를 두고 있다. 공공과 민간의 협력으로 구축된 중개 네트워크가 실질적인 성과로 이어졌다는 점에서 민관협력 기반 M&A 플랫폼의 실효성을 입증한 사례로 평가된다. 아울러 이번 M&A로 인수기업이 피인수 기업의 혁신기술을 전략적으로 내재화함으로써 단순한 외형 확장을 넘어 신성장 동력을 확보하는 계기가 될 것으로 기대된다.

안국약품은 향후에도 기보 M&A 플랫폼을 통해 기술혁신형 기업과의 전략적 제휴를 지속해서 검토하고, 헬스테크·헬스앤뷰티(H&B) 등 신사업 분야로의 확장을 이어나갈 계획이다.





AD

김종호 기보 이사장은 "이번 계약은 공공과 민간이 협력해 중견기업의 경영역량과 중소기업의 기술력을 결합한 성공적인 사례"라며 "기보는 앞으로도 정책금융기관으로서 기술혁신형 M&A를 적극적으로 지원해 국내 벤처 회수시장에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>