[Why&Next]두터워진 달러 수요가 만든 高환율 현상…원화 약세가 뉴노멀되나

김혜민기자

입력2025.11.18 08:35

한미 관세협상에도 '찔끔' 조정…이달 장중 1480원까지 넘봐
'최약체'된 원화…주요국 통화 중 가장 큰 폭 하락

해외투자 늘리는 개인·국민연금·기업
달러 매수·보유심리 모두 강화→귀해진 달러, 구조적 원화약세 유발

"달러 수요 더 늘 것"…원화약세 장기화 가능성
정부도 외환수급 '구조적 변화'에 주목

1400원대 중후반의 고(高)환율 흐름이 열흘째 이어지고 있다. 원·달러 환율은 지난달 말 한미 관세협상 이후 하향 조정되는 듯하더니 이달 들어 장중 1475원대까지 치솟는 등 오히려 오름폭이 커졌다. 외환당국의 구두개입이 상승 폭을 제약했지만 흐름을 반전시키진 못하고 있다. 주요국과 비교해도 이례적인 '원화 약세' 현상이다. 전문가들은 개인·기관의 해외투자, 기업의 해외 직접투자가 늘어난 구조적 변화가 이런 흐름을 이끌고 있다고 분석한다. 소위 달러 매수와 보유 심리가 강해지면서 원화 약세를 촉발하고 있고, 그 결과 구조적 장기화 가능성까지 거론되고 있다.


엔화 가치 0.2% 떨어질 동안 원화 2% '급락'…심상찮은 원화 약세
[Why&Next]두터워진 달러 수요가 만든 高환율 현상…원화 약세가 뉴노멀되나
18일 서울 외환시장에 따르면 전날 원·달러 환율은 전 거래일 대비 1.0원 오른 1458.0원에 주간 거래를 마쳤다. 1451.0원으로 문을 열어 장중 최고 1463까지 오르며 변동 폭이 10원 이상 벌어졌다. 지난 14일 외환당국이 "가용 가능한 수단을 적용 활용해 환율 안정 수단을 마련하겠다"는 강력한 구두개입에 나섰음에도 달러 강세 흐름을 꺾지는 못했다. 야간거래에서(새벽 2시 기준)는 1460.4원으로 추가 상승 마감했다. 환율이 1450원대를 웃도는 것은 지난 7일(1456.9원) 이후 열흘째다.


원·달러 환율은 이달 들어 상승 폭이 가파르다. 한미 정상의 관세협상 타결 이후인 지난달 30일(주간거래 종가 기준) 1426.5원까지 떨어졌고, 다음 날 1424.4원까지 추가 하락했으나 이후 빠른 속도로 상승세를 탔다. 이달 들어 지난 17일까지 원·달러 환율 평균은 1453.0원으로 미·중 관세 우려가 절정에 달했던 지난 4월(1441.9원) 수준을 넘어섰다. 이런 흐름은 주요국 통화와 비교해도 과도하다. 원·달러 환율이 이달 2.04% 오를 동안, 엔·달러 환율은 0.23% 상승에 그쳤다. 원화 가치가 그만큼 떨어졌다는 얘기다.


외국인 매도보다 주목받는 외환시장 '구조적' 수급 불균형
[Why&Next]두터워진 달러 수요가 만든 高환율 현상…원화 약세가 뉴노멀되나

최근의 환율 급등은 대내외적인 영향이 복합적으로 작용한 결과라는 것이 시장의 분석이다. 미국의 셧다운 종료와 엔화 약세 등으로 강달러 흐름이 이어진 글로벌 환경도 영향을 미쳤고, 국내 주식시장에서 외국인 투자자들의 자금이 이탈한 것도 직접적인 상승 원인으로 지목됐다. 실제 외국인 투자자는 이달 들어 지난 14일까지 국내 유가증권시장에서만 9조1280억을 순매도했다. 원화를 달러로 바꾸려는 수요가 그만큼 늘어난 것으로, 이는 환율 상승을 부추긴다. 다만 이런 흐름은 주식 급등에 따른 차익실현 물량으로 추세적인 흐름은 아니라는 것이 시장의 판단이다.


정부와 시장 모두 주목하는 것은 국내 외환시장의 구조적 수급 변화다. 과거에는 외국인 투자자의 자금 유출입이 환율을 결정해왔다면, 현재는 국내 경제주체들의 적극적인 해외투자 등 구조적인 수급 변화가 원화 약세를 촉발하고 있다는 것이다. 이민혁 KB국민은행 연구원은 "최근 환율 급등의 구조적인 요인을 꼽아보자면 우리나라 외환시장의 수급적인 구조 자체가 많이 변하고 있기 때문"이라며 "해외 직접 투자나 주식투자가 확대되면서 달러가 많이 빠져나가는 현상이 코로나 팬데믹 이후 장기적으로 유지되고 있다"고 말했다.


이런 구조적 변화를 만든 배경에는 우선 국민연금이 있다. 국민연금은 2001년부터 해외 투자를 시작해 글로벌 금융 위기 이후 주식 비중을 확대했고, 그 결과 올해 8월 기준 해외 투자 비중은 전체 자산의 58.34%에 달한다.


코로나로 세계 증시가 급격히 조정된 이후엔 개인의 미국주식 투자 규모도 더는 무시 못 할 수준까지 올랐다. 개인투자자의 누적 해외 주식 투자 규모는 지난해 말 1161억달러로 5년 사이 8배 증가했다. 특히 지난 10월 한 달 동안엔 68억달러를 순매수에 2011년 통계 작성 이후 규모가 가장 컸다. 민경원 우리은행 연구원은 "지난 10월 이후 외환시장의 모든 수급은 소위 서학개미에 의해 좌우되는 상황"이라고 말했다. 소재용 신한은행 S&T센터 연구원 역시 "최근 외환시장은 수급이 환율을 주도하는 양상"이라며 "서학개미는 기관에 비해 집중력 등 체급 차이가 나지만 이젠 국민연금과 맞먹을 정도로 덩치가 커지며 외환시장 수급을 좌지우지하고, 최근에는 외국인 주식 투자자금 유입 규모를 넘어서며 수급상 달러 강세 우위를 고착화하고 있다"고 말했다.


개인의 해외투자가 기업 환전 심리에도 영향…기업들, 대미투자 앞두고 "환율 더 쟁여야"
[Why&Next]두터워진 달러 수요가 만든 高환율 현상…원화 약세가 뉴노멀되나 코스피가 1% 이상 상승 출발하며 4100선 탈환을 앞두고 있는 가운데 17일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 67.00p(1.67%) 오른 4,078.571로 장을 시작했다. 2025. 11.17 조용준 기자

시장에서는 기관과 개인의 해외투자가 급격히 확대되면서 수출기업의 원화 환전 시점도 늦추고 있다고 지적한다. 문다운 한국투자증권 연구원은 "거주자 해외투자가 급격히 확대되면서 단기적으로 추가적인 원화 약세에 대한 기대가 자리 잡게 된다"며 "수출업체들은 단기 환율 고점에서 달러를 매도하기 위해 가지고 있는 달러를 보유하려는 유인이 확대되고 있다"고 말했다.


미국의 관세 인상에 대응하기 위한 대미투자와 국내 기업의 미국 투자로 인해 수출기업이 달러를 시장에 내놓을 유인도 크지 않다. 미국에서 투자를 확대하면서 달러가 소위 귀해진 영향이다. 수출대금을 원화로 환전하기보다 달러 보유를 오히려 늘리거나 쟁여두려는 심리가 강화된 것도 구조적 원화 약세 가능성을 높인다.


기획재정부와 한국은행 등 외환당국은 이러한 구조적 변화를 경계하고 있다. 지난 14일 시장상황 점검회의에서는 "구조적 외환수급 개선이 필요하다", "수급 불균형이 장기화할 경우 시장의 원화 약세 기대가 고착화돼 환율의 하방 경직성에 중대한 영향을 미칠 수 있다"고 평가했다.


최근의 원화 약세 흐름을 놓고 시장의 평가는 엇갈린다. 박상현 iM증권 연구원은 "우리나라가 보유한 해외순자산이 급증하고 있다는 점을 고려하면 외화자금 측면에서 건전성은 강화되고 있다"며 "국내 경제의 위험신호가 아닌 상황에서 현 환율 수준은 오히려 국내 수출기업의 가격 경쟁력을 높이고, 미국의 고율 관세 충격을 일부 완충시키는 역할을 할 수 있을 것"이라고 말했다. 반면 이민혁 연구원은 "한국은 원자재를 거의 수입해야 하는 구조라 수출기업도 마냥 반길 순 없고, 국내 물가도 오를 수 있다"며 "고환율이 고착화되면 한은의 금리인하 여력이 축소되거나 오히려 올려야 될 수 있는 상황까지 갈 수도 있다"고 지적했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
