'책방지기' 文 유튜브 데뷔…시집 '이제는 집으로 간다' 첫 추천 이유는?

文, 퇴임 후 사저 인근 평산책방 운영

유튜브 행보…아이들에 대한 책 추천

"따뜻하다" vs "잊혀지길" 갑론을박

책방지기로 변신한 문재인 전 대통령이 전직 대통령으로서는 처음으로 유튜브에 데뷔했다. 17일 '평산책방'의 공식 유튜브 채널인 '평산책방TV'에는 '시인이 된 아이들과 첫 여름, 완주'라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상은 문 전 대통령과 탁현민 전 청와대 의전비서관(현 목포대 특임교수)이 대담하는 형식으로 진행됐다. 영상 제작은 방송인 김어준 씨의 겸손방송국이 맡았다.

책방지기로 변신한 문재인 전 대통령이 유튜브 채널 '평산책방TV'에 출연해 이야기 나누고 있다. 유튜브

영상은 평산마을 풍경을 비추며 시작됐다. 이어진 탁 전 비서관과의 대담에서 문 전 대통령은 첫 추천 책으로 시집 '이제는 집으로 간다'를 소개했다. 소년 보호 재판에서 보호 위탁 처분을 받은 경남 청소년위탁센터의 청소년 76명이 작성한 시를 엮어 만든 책이다. 그는 이 책에 대해 "어른들이 더 많은 관심, 더 많은 애정을 가져주면 아이들은 반듯하게 자라나게 된다"고 말했다.

문 전 대통령은 "이 아이들은 앞으로 우리 정상적인 삶으로 돌아오느냐, 안 그러면 계속 빗나간 생활을 하느냐는 갈림길에 서 있다"며 "절대적으로 부족한 게 애들의 이야기를 들어주는 것이다. 애들은 들어주기만 해도 달라진다"고 했다. 가장 기억에 남는 시로는 '눈은 떠졌고 숨은 쉬어졌고 그게 다다'는 내용의 표제시 '가만히'를 꼽았다. 그는 "아이가 고립감, 외로움, 무력감을 체념하고 마는 것이 아니라 다시 일어설 수 있는 힘 같은 게 느껴진다"며 "같은 제목의 시 '못된 딸' 두 편도 기억에 남는다"고 했다.

두 번째 추천 책은 류기인 창원지방법원 소년부 부장판사 등이 엮은 '네 곁에 있어 줄게'다. 그는 "소년부 부장판사, 청소년위탁센터의 센터장, 선생님들, 멘토, 청소년위탁센터를 수료한 졸업생 이런 사람들이 함께 글을 엮은 것"이라며 "'이제는 집으로 간다'를 읽고 보면 좋다"고 전했다. 그는 "책이 많이 팔린다면 그러면 아이들에게 얼마씩이라도 인세라는 걸 한번 줄 수 있다"며 "그래서 '나는 시인이야. 시집도 나갔고 인세도 받았어'라는 자긍심으로 그렇게 세상을 (살았으면 한다)"고 덧붙였다.

경남 양산시에 위치한 평산책방에서 해바라기씨를 수확하는 문 전 대통령의 모습. 유튜브

문 전 대통령 퇴임 1주년을 앞둔 지난 2023년 4월 그의 사저가 위치한 경남 양산시 하북면 지산리 평산마을에 책방이 생겼다. 그는 책방지기로서 직접 손님을 맞이하고, 북 토크 등을 진행해왔다. 지난 5월에는 서울국제도서전의 평산책방 부스를 찾아 시민들의 시선을 받기도 했다. 이번 영상에서도 주민들과 인사를 나누고 해바라기 씨를 수확하는 등 일상적인 모습을 보였다.





해당 영상은 18일 오전 1만 8000여회 조회 수를 기록하고 있으며, 댓글은 2800여개가 달렸다. 댓글에는 "평산책방의 따뜻한 분위기가 고스란히 전해진다"는 긍정적인 반응과 "잊혀지고 싶다면 잊혀지길"이라는 비판의 목소리가 함께 달리고 있다.





