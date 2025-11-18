현대차 러시아 복귀 임박?…로고 등 상표권 등록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

러시아 공장 재매입 시한 도래

현대자동차가 러시아에 여러 상표를 등록한 것으로 확인되면서 러시아 시장 복귀 여부에 관심이 쏠린다.

AD

현지 리아노보스티 통신은 러시아연방지식재산서비스(로스파텐트) 데이터베이스를 확인한 결과 현대차가 이달부터 2034년까지 현대차 로고를 포함한 상표들을 등록한 것으로 나타났다고 17일(현지시간) 전했다.

통신은 "이제 현대차는 러시아에서 자동차와 다양한 자동차 부품을 생산, 판매할 수 있게 됐다"고 설명했다.

현대차는 지난 2023년 12월 매각한 러시아 공장을 재매입할 수 있는 시한을 한 달 가량 남기고 있다. 당시 계약 조건은 공개되지 않았으나 현대차가 2년 내 공장을 되살 수 있는 바이백 조건을 내걸어 1만 루블(당시 약 14만원)에 매각한 것으로 알려진 바 있다.

현대차는 2010년 상트페테르부르크 공장을 준공해 러시아 시장에 진출했다. 철수 이전까지 현대차·기아는 러시아 승용차 시장에서 20%가 넘는 점유율을 기록했고, 현지 생산 능력과 브랜드 인지도 모두 높았다.

하지만 2022년 2월 러시아가 우크라이나에서 '특별군사작전'을 시작하고 서방의 제재를 받게 되면서 부품 수급 문제로 그해 3월부터 공장 가동을 중단했다.

현재 러시아 자동차시장은 현대차 등 서방 기업들이 러시아 시장에서 철수하거나 사업을 대폭 축소하면서 이 빈틈을 중국산 저가 차가 대거 잠식한 상태다. 러시아 인구는 1억4600만명으로 추정되며 러시아의 연간 신차 판매량은 2024년 기준 155만~180만대 수준으로 추정된다.





AD

아트파이낸스의 자회사 AGR자동차그룹은 현대차로부터 인수한 공장에서 현대차가 제조·판매하던 '솔라리스' 등 브랜드를 그대로 유지한 채 차량을 생산해왔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>