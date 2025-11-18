용산구, 이태원1동에 자투리땅 주차장 50면 마련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민 주차불편 해소 기대

서울 용산구(구청장 박희영)가 17일 이태원1동에 50면 규모의 ‘자투리땅 주차장 9호’ 공사를 완료하고 준공식을 열었다. 주차장은 18일부터 본격 운영에 들어갔다.

이태원1동 자투리땅 주차장 준공식 테이프 커팅 모습. 용산구 제공.

AD

이번 사업은 고질적인 주차난을 해소하고 주거환경을 개선하기 위해 추진 중인 ‘자투리땅 공공주차장 조성 사업’의 일환이다. 구는 도심 속 유휴부지를 효율적으로 활용해 주민 불편을 줄이고 지역 교통 환경을 개선한다는 목표다.

9호 주차장은 구청사 인근 이태원동 36-34 일대에 위치하며, 총 50면 중 35면은 거주자우선주차장, 15면은 공유주차장으로 운영된다. 용산구는 지난해부터 부동산 개발 법인 등 민간과 협의를 이어오며 예산 절감 방안을 모색했다. 높은 토지비용으로 신규 부지 확보가 어려운 상황에서, 별도의 매입 없이 유휴공간을 활용해 공공주차장을 조성한 점이 특징이다.

용산구는 민선 8기 출범 이후 구는 자투리땅을 활용해 총 10곳, 417면의 공공주차장을 신설했다. 다음 달에는 보광동 10호 자투리땅 주차장에 10면을 추가로 조성해 총 19면으로 확장할 예정이다. 다만 협약 추진 순서에 따라 이태원1동 주차장이 9호, 보광동 주차장이 10호로 지정됐다.





AD

박희영 용산구청장은 “자투리땅 주차장은 주택가 밀집 지역 주민들에게 단비 같은 존재”라며 “앞으로도 유휴지를 적극 발굴하고 토지 소유주와의 협력을 강화해 주차난 해소에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>