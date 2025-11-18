AI로 공기질까지 관리한다…LG전자 '환기 플러스' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신제품에 공기질 센서 적용

공기 상태 따라 환기모드 선택

정화 성능, 에너지 효율 강화

LG전자가 인공지능(AI)을 기반으로 실내 오염원을 감지하고 맞춤형 환기를 제공하는 가정용 환기시스템 'LG 프리미엄 환기 PLUS(플러스)'를 출시한다.

LG전자는 18일 신제품에 공기 변화를 실시간으로 감지하는 'AI 공기질 센서'를 적용했다고 밝혔다. 이 센서는 새집증후군 원인물질인 포름알데히드, 요리 과정에서 발생하는 휘발성 유기화합물 등 AI가 학습한 다양한 오염원 데이터를 활용해 실내 공기질을 정밀하게 파악한다. 오염이 감지되면 환기시스템은 자동으로 작동하거나 풍량을 높여 공기질을 빠르게 개선한다.

환기시스템은 외부 공기를 정화해 실내로 들이고 실내의 오염된 공기는 밖으로 배출하는 장치다. 창문을 열기 어려운 날씨나 기밀성이 높은 주거 공간에서 특히 유용하다.

고객은 실내외 공기 상태에 따라 다양한 환기 모드를 선택할 수 있다. 바깥 공기가 쾌적할 경우 외기를 활용하는 '자연바람 환기' 모드를, 실내 미세먼지만 제거하면 되는 경우 내부 공기만 정화하는 '실내 순환' 모드를 설정해 상황에 맞게 효율적으로 공기질을 관리할 수 있다.



LG전자가 출시하는 가정용 환기시스템 ‘LG 프리미엄 환기 PLUS(플러스)’. LG전자.

정화 성능도 한층 강화됐다. 필터에는 UV 나노(자외선 나노미터) 살균 기술이 적용돼 황색포도상구균, 폐렴막대균 등 세균과 바이러스 증식을 99.99% 억제한다. H14 등급 헤파 필터는 초미세먼지를 99.995% 이상 걸러주고, 매연 특화 필터는 이산화질소·이산화황 같은 유해가스를 제거해 도로 인접 주거지에서 효과적이다.

에너지 효율도 향상됐다. 신제품은 고효율 전열교환기를 탑재해 여름철에는 실외에서 들어오는 더운 공기의 열을 떨어뜨리고, 겨울철에는 차가운 공기를 따뜻하게 한다. KS표준 기준으로 실험한 결과, 냉방 시 약 62~68%, 난방 시 약 75~82%의 냉난방 에너지를 회수해 냉난방비 절감에 도움을 준다.

집 안 곳곳에 설치된 천장형 공기 출입구 디퓨저는 거실·주방·서재 등 공간별 오염도에 따라 자동으로 열리고 닫히며 필요한 공간에 집중 환기한다. 예를 들어, 주방의 오염도가 높아지면 거실과 서재의 디퓨저는 닫고 주방의 디퓨저만 열어 집중 환기한다. 공기질 상태는 ▲빨강(매우 나쁨) ▲주황(나쁨) ▲초록(보통) ▲파랑(좋음) 등 LED(발광다이오드) 색상으로 표시돼 한눈에 확인할 수 있다.

설치와 관리 편의성도 고려했다. 신제품은 기존 제품 대비 본체 크기를 약 20% 줄여 협소한 공간에도 설치할 수 있으며, 필터는 버튼 한 번으로 손쉽게 교체할 수 있다.

관리의 번거로움을 줄이고 보다 철저한 위생 관리를 원하는 고객을 위해 구독 상품으로도 마련했다. 환기시스템은 장기간 사용 시 내부에 먼지나 이물질이 쌓이기 때문에 관리가 필수적이다. 구독을 이용하면 케어 전문가가 6개월마다 방문해 ▲내·외부 클리닝 ▲UV 살균 ▲피톤치드 탈취 ▲필터 교체 등을 제공한다.





배정현 LG전자 에코솔루션(ES)사업본부 시스템에어컨(SAC)사업부장 전무는 "사계절 내내 쾌적한 공기를 누릴 수 있는 스마트 환기 솔루션으로 고객의 건강과 삶의 질을 한층 높여 나갈 것"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

