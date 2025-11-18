농협은행, 스타트업 협업성과 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH농협은행이 17일 콘래드서울 호텔에서 '2025 NH오픈비즈니스데이'를 개최했다고 밝혔다.

올해 행사는 '혁신의 파장을 잇다, 성장의 날개를 펼치다'를 주제로 범농협 계열사, 외부 투자사, 관계사들이 참석해 한 해의 협업 성과를 공유하고 추가 협업과 투자를 모색하는 자리로 마련됐다.

'NH오픈비즈니스허브'는 농협은행의 대표 오픈이노베이션 프로그램으로 2019년 디지털혁신캠퍼스 개소 이후 현재까지 245개 스타트업을 선발·육성해왔다. 2023년부터 협업 중심 체계로 전환해 현재까지 148건의 협업과 875억 원 규모의 투자를 지원했다. 올해는 외부 기관과의 공동 오픈이노베이션을 확대해 스타트업 발굴·검증(PoC)·사업화 연계를 강화한 것이 특징이다.

17일 콘래드서울에서 개최된 NH오픈비즈니스데이에서 권대영 금융위 부위원장(오른쪽) 및 강태영 농협은행장(왼쪽)이 스타트업 팝업부스를 관람하고 있다. 농협은행

행사에서는 인공지능(AI)·데이터·핀테크·Agri·Food 등 다양한 분야의 협업 사례가 소개됐다. 우수사례로 ▲로민 ▲크디랩이 농협의 협업부서와 함께 진행한 AI 활용 업무혁신 성과를 발표했다. 또한 스타트업 홍보를 위한 팝업 전시부스가 마련되어, 투자사들과 투자유치 밋업과 네트워킹 프로그램도 진행되었다.





강태영 농협은행장은 "NH오픈비즈니스데이는 스타트업과 농협이 연결되고 함께 도약하는 자리"라며 "혁신의 파장을 이어가고 성장의 날개를 펼칠 수 있도록 농협이 스타트업의 든든한 파트너가 되겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

