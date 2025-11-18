[클릭 e종목]"젝시믹스, 유연한 대응으로 성장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유안타증권은 18일 젝시믹스에 대해 3분기에 호실적을 달성했다고 분석했다.

젝시믹스는 올해 3분기에 매출액 699억원, 영업이익 61억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 각각 2.4%, 25.8% 증가했다.

권명준 유안타증권 연구원은 "영업이익률이 지난해 3분기 7.1%에서 올해 3분기 8.7%로 1.6%포인트(P) 높아졌다"며 "원가율을 관리했다는 해석이 가능하다"고 설명했다.

이어 "내수와 수출이 모두 늘었다"며 "국내에서는 러닝 웨어 등 액티브 웨어 매출이 늘었고 해외는 적시적 제품 공급 및 진출 국가 확대 등의 영향으로 실적이 좋아졌다"고 덧붙였다.

권 연구원은 "다수의 의류기업 입장에서 시장에 대한 유연성이 중요한 시기"라며 "애슬레저 브랜드로 성장한 젝시믹스는 최근 러닝웨어 뿐 아니라 러닝화, 무릎보호대 등으로 라인업을 확대했다"고 분석했다.





이어 "젝시믹스는 또 일본, 대만, 중국에 진출했다"며 "홍콩, 인도네시아 등 진출 국가를 확대하고 있다"고 강조했다. 아울러 "올해 4분기에는 태국과 필리핀 등으로 진출한다"며 "국내와 해외에서 온라인과 오프라인 동시 진출을 진행하고 있다"고 소개했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

