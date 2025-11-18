[오늘의신상]매일 200개 팔린 '보앤미 크루아상' 신제품 맛은?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신세계푸드 보앤미, 크루아상 신제품 4종 출시

피스타치오, 보늬밤, 피칸 등 활용해 제품 개발

'베리 크로아상' 등 일 평균 200개 이상 판매

신세계푸드는 베이커리 보앤미(BO&MIE)가 피스타치오, 보늬밤, 피칸 등을 활용해 개발한 크루아상 신제품 4종을 출시했다고 18일 밝혔다.

보앤미에서 판매 중인 '베리 크루아상', '쇼콜라 크루아상', '버터 크루아상', '아몬드 크루아상' 등 크루아상 대표 제품 4종은 일평균 200개 이상 판매되고 있다.

신세계푸드 보앤미 크루아상. 신세계푸드 제공.

AD

이번 신제품은 '피스타치오 가나슈 크루아상(7500원)', '보늬 밤 버터크림 크루아상(6900원)', '스트로베리 리플 잼 크루아상(6400원)', '피칸&넛츠 스프레드 크루아상(6900원)' 등 4종으로 원재료의 활용한 필링으로 속을 채우고 맛의 특성이 돋보이는 토핑을 얹어 각 재료의 깊은 풍미가 느껴질 수 있도록 했다.

보앤미의 크루아상은 전통 맷돌 제분 방식으로 만든 프랑스의 프리미엄 밀가루 포리쉐(Foricher)를 활용해 100% 핸드 메이드 방식으로 만들었다.

신세계푸드 관계자는 "최근 각종 디저트에 활용되며 인기를 끌고 있는 재료들을 활용해 보앤미의 시그니처 메뉴인 크루아상에 접목한 신제품들을 선보였다"면서 "파리 현지의 맛을 국내 소비자 입맛에 맞게 재해석한 제품들을 꾸준히 선보이며 새로운 미식 경험을 제공할 것"이라고 말했다.





AD

한편 보앤미는 지난 10월 '단호박 무화과 깜빠뉴', '피스타치오 넛츠 치즈 깜빠뉴', '올리브 에멘탈 감자 치아바타', '할라페뇨 치즈 치아바타' 등 원물 함량을 높여 영양을 고려한 식사 빵 4종도 내놨다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>