[날씨]아침 기온 영하권…충남·제주엔 비·눈

화요일인 18일 전국 대부분 지역 아침 기온이 영하권에 들겠다.

광주 서구 치평동에서 한 시민이 갑작스레 찾아온 추위에 목도리와 패딩 차림을 하고 걷고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 주요 지역 기온은 오전 5시 기준 서울 -1.9도, 인천 -1.0도, 수원 -2.0도, 춘천 -5.6도, 강릉 0.7도, 청주 0.1도, 대전 -0.3도, 전주 2.4도, 광주 4.9도, 제주 10.2도, 대구 2.1도, 부산 3.1도, 울산 2.3도, 창원 3.4도 등이다. 낮 기온은 4∼11도로 예보됐다.

충남서해안과 전라권서부, 제주도는 곳에 따라 가끔 비 또는 눈이 내리겠다. 밤까지 그 밖의 전북과 경기남부서해안, 충남북부내륙에 곳에 따라 0.1mm 미만의 빗방울이나 0.1cm 미만의 눈이 날리겠다. 예상 강수량은 충남서해안 1mm 안팎, 전북서해안·전북남부내륙·광주·전남서부 5mm 안팎, 제주도 5∼10mm다. 제주도산지에는 1∼5cm의 눈이 쌓일 것으로 예상된다.





바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 1.5∼4.0m, 서해·남해 1.0∼4.0m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

