경남경찰청 '신형 참수리 헬기', 공중치안 책임진다

경남경찰청 항공대가 신형 중형헬기(KUH-1P), '참수리'를 도입했다고 17일 밝혔다.

경남청에 따르면 참수리 경찰 헬기는 한국항공우주산업(KAI)에서 제작한 기종으로 최대 14명까지 탈 수 있다.

최대 시속 280㎞, 항속거리 740㎞로 최대 2시간 50분까지 연속비행이 가능하다.

또한 고성능 항공 카메라, 무선 영상 전송 시스템, 기상레이더, 공중충돌방지장치, 구조용 호이스트(기중기), 산불 진화용 밤비 버킷(물주머니) 등도 갖췄다.

경남경찰청 항공대의 신형 중형헬기(KUH-1P), '참수리'. 경남경찰청 제공

경남청은 그간 도내 험준한 산과 바다를 극복하며 실종자 수색, 구조, 교통관리, 살인 피의자 검거 등을 한 소형헬기(A109C-MAX) 기체가 30년이 넘었고 잦은 고장과 다변화되는 치안 상황에서 효율적 활용이 다소 제한돼 첨단 중형헬기 도입이 간절했다고 전했다.

그러나 이번 신형 참수리 헬기 도입으로 도내 전역에서 공중치안 업무를 수행할 수 있고 다양한 치안 현장과 재난 사고에 더 효과적으로 대응하게 됐다고 설명했다.





경남청 관계자는 "급속도로 변화하는 치안 환경 속에서 도민 생명과 재난 보호, 공공의 안녕과 질서유지를 위한 현장 중심 치안 활동에 적극적으로 신형 경찰 헬기를 운용하겠다"라고 말했다.





