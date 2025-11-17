北해커 1조원대 돈세탁에 거래소 '바이낸스' 연루 정황

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캄보디아 사기 범죄 연루 조직도 바이낸스 이용

멕시코 마약 카르텔, 中 펜타닐 밀매조직 등도 거래

북한 해커들이 1조원대 수익금을 세탁하는 과정에 세계 최대 가상화폐 거래소 '바이낸스'가 연루됐다는 의혹이 제기됐다.

17일(현지시간) 국제탐사보도언론인협회(ICU)에 따르면 북한이 해킹으로 탈취한 이더리움 중 9억달러(약 1조3163억원) 상당이 자금 세탁 과정에서 바이낸스 계좌 5개로 흘러 들어간 거래 기록이 확인됐다.

이 이더리움을 비트코인으로 전환할 때 '토르체인'이라는 암호화폐 교환 서비스가 이용됐고, 이 시기 문제의 바이낸스 계좌 5개와 토르체인의 거래량이 폭증한 것이다. 이 계좌가 북한 소유인지는 확인되지 않았지만, 암호화폐 거래 추적업체 체인아고스의 조너선 라이터 최고경영자(CEO)는 "당시 시점에 그만큼의 거래량을 일으킬 수 있을 것으로 설명할 수 있는 유일한 출처가 바로 북한이 훔친 이더리움"이라고 설명했다.

이 자금은 북한 해킹조직 '라자루스'가 지난 2월 아랍에미리트 두바이의 '바이비트' 거래소에서 훔친 15억 달러(약 2조원) 규모 이더리움으로 추정된다. 당시 역대 최대 규모의 암호화폐 해킹으로 기록됐다.

ICIJ는 이를 분석하기 위해 관련 학계와 업계의 블록체인 전문가 20여명, 크리스탈 인텔리전스, 체인아고스 등 분석업체들과 바이낸스 등 암호화폐 거래소의 거래기록을 살펴봤다고 설명했다.

또한 ICIJ는 바이낸스가 인신매매, 사기, 마약, 돈세탁 등 다양한 범죄를 저지르는 범죄조직의 수상한 자금 관련 거래를 차단하지 않은 사실이 확인됐다고 지적했다.

라이터 CEO는 "바이낸스가 이런 거래를 잡아냈어야 한다"며 "성능이 좋지 않은, 결함 있는 감지 도구라도 (이상거래를) 잡아냈었을 것"이라고 말했다.

북한 외에도 캄보디아의 대규모 사기 범죄에 연루된 것으로 알려진 후이원 그룹도 2024∼2025년에 최소 4억 달러(약 5850억원) 이상을 바이낸스에 예치한 기록이 확인됐다.

그 밖에 멕시코 마약 카르텔, 중국계 펜타닐 마약 밀매 조직, 러시아 자금세탁 조직 등에 연루된 거래 기록도 확인됐다고 ICIJ가 밝혔다.





이에 대해 바이낸스는 "들어오는 예금을 차단하는 것은 불가능하다"며 "글로벌 단속기관과 긴밀히 협력하고, 의심스러운 예치금을 조사해서 잠재적 불법 활동이 확인되면 적절한 조치를 취한다"고 밝혔다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

