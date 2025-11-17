"정치적 메기 되겠다"는 조국, 민주당 중심 호남 정치 변수되나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17일 전남서 첫 전당대회 일정 소화

"민주당 독점 지형 바꾸겠다"설명

지역민 중심 정치 혁신 약속도

오는 23일 당대표·최고위원 선출

조국혁신당 당 대표 선거에 나선 조국 전 비대위원장.

AD

조국혁신당 대표 선거에 단독 출마한 조국 전 비상대책위원장이 17일 전남을 찾아 "정치적 메기가 돼 현 민주당 독점구조를 바꾸겠다"고 밝혔다.

조국혁신당은 이날 오전 전남도의회 5층 브리핑룸에서 차기 지도부 선출을 위한 전당대회 첫 지역 일정을 가졌다. 이 자리엔 조 후보를 비롯해 임형택·정춘생·정경호·신장식 최고위원 후보도 함께했다.

조 후보는 "(전남)민주당 중심의 안방 정치를 도민 중심의 민생 정치로 혁신하겠다"며 "동시에 정치적 메기가 돼 전남 정치를 확 바꾸겠다"고 밝혔다.

강력한 경쟁자가 있을 때 다른 경쟁자들의 잠재력이 상승, 전체 분위기가 활성화되는 현상인 메기효과를 빗댄 것이다.

조 후보는 "민주당과 국민의 힘 중심의 양당 체제는 적대적 공존이다"며 "양당정치는 지방 정치를 자치가 아닌 자기들만의 통치로 변질시켰다. 그 피해는 전남 도민이 떠안고 있다"고 지적했다.

그러면서 "곳곳에 숨어 있는 내란 세력을 뿌리 뽑겠다"며 내년 지방선거에서 국민의힘 소속 광역단체장은 0명, 기초단체장 및 광역·기초의원은 절반으로 줄이겠다고 공언했다.

내년 지방선거 전략에 대한 입장도 밝혔다.

조 후보는 "광주·전남의 경우 국민의힘 후보 당선 가능성이 0이라고 본다"며 "국민의힘 후보를 0으로 만든다는 전략적 목표로 광주·전남에서 치열하게 경쟁하겠다"고 말했다.

그는 "내년 기초의원 다인 선거구엔 모든 후보를 내는 것을 목표로 하고 있다"며 "광역의원과 기초자치단체장은 전당대회 이후 논의할 것이다"고 덧붙였다.

현장에 있던 최고위원 후보들도 민주당 중심의 호남 정치 체제에 대한 변화의 필요성을 강조했다.

신장식 의원은 "민주당 옷을 입었단 이유로 호남 정치 운동장을 독점하게 둬서는 호남 민주주의 발전은 어렵다"고 밝혔다.

임형택 익산시공동지역위원장도 "경쟁과 견제가 사라진 자리에 남은 것은 안일함과 정체뿐이다. 전남에서부터 혁신의 바람이 일어나야 한다"고 말했다.

정춘생 의원 역시 "호남에서의 민주당 독재를 타파하겠다"고 목소리를 높였다.

정경호 전 한국로슈 노동조합위원장도 "당원 동지들과 함께 전남의 혁신을 이끌겠다"고 했다.





AD

한편 "진심으로 다시, 혁신으로 전진"이란 슬로건 아래 조국혁신당은 오는 23일 청주에서 전국당원대회를 열고 당대표와 최고위원 2명을 선출한다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>