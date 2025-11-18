금감원, 세계은행과 공동 금융감독 파트너십 프로그램 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융감독원은 18일부터 오는 21일까지 '디지털 시대 금융감독 및 금융소비자보호의 미래'를 주제로 금융감독 파트너십 프로그램(FSPP)을 개최한다고 밝혔다.

FSPP는 국내 금융회사 진출수요 및 상호협력 필요성이 높은 신흥국 감독기관 직원을 초청해 진행하는 맞춤형 연수로 2015년부터 실시 중이다. 올해는 FSPP 10주년 및 신흥국의 참여 수요가 급증한 점을 반영해 세계은행(World Bank)과 공동으로 프로그램을 기획했다고 설명했다.

금감원은 프로그램에서 금융의 디지털화 및 인공지능(AI)의 도입과 활용 등 디지털 시대의 금융감독 및 금융소비자 보호 강화 방안 등을 공유한다. 독일 중앙은행, 일본 금융청, 세계은행 패널리스트가 섭테크(Suptech), AI 활용 사례 등을 주제로 패널토론을 실시하고, 11개국 금융감독기관의 참가자들도 자국 사례를 발표할 예정이다.

KB국민은행, 토스 인사이트, 나이스신용평가 등 주요 시장 참여자들이 디지털·AI시대의 대응 전략과 사례를 중심으로 변화 하고 있는 한국 금융시장 현황도 소개한다.





금감원 관계자는 "이번 프로그램을 통해 금융감독의 디지털 전환 및 금융소비자 보호 강화 등 금융의 디지털화에 발맞춘 금감원의 노력과 경험을 공유해 한국의 국제적 위상을 높일 것"이라며 "주요 신흥국 및 감독협력 국가와의 동반자 관계가 더욱 공고해지는 계기가 될 것"이라고 기대했다.





