현대차 스타리아, G20 요하네스버그 정상회의 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대자동차는 주요20개국(G20) 요하네스버그 정상회의에 다목적차량 '스타리아' 30대를 공식 차량을 지원한다고 17일 밝혔다.

김일범 현대차 GPO 부사장(왼쪽)이 9월 5일(현지시간) 남아프리카공화국 프리토리아 소재 남아공 외교부 청사에서 안나 탄디 모라카 남아공 외교부 차관과 G20 요하네스버그 정상회의 공식 차량 지원에 관한 업무협약을 체결한 직후 기념 촬영을 하고 있다. 현대차

AD

G20 요하네스버그 정상회의는 오는 22일부터 23일까지 남아프리카공화국 요하네스버그에서 '연대, 평등, 지속가능성'을 주제로 열린다. 스타리아는 각국 대표단 소속 수행원들의 이동을 돕는 등 성공적인 행사 진행을 위해 활용될 계획이다.

특히 이번 회의는 아프리카 대륙에서 최초로 개최되며, 아프리카 국가가 사상 처음으로 의장국을 수임했다. G20 회원국 및 초청국 정상과 유럽연합·아프리카연합 지도부, 유엔·국제통화기금·세계은행 등 국제기구 관계자들이 대거 참석할 예정이다.

현대차는 세계 각국 정상이 모이는 주요 외교무대에 미래지향적 외관 디자인과 극대화된 실내 개방감, 자유자재로 변경 가능한 실내 공간 , 첨단 안전·편의사양 등의 특장점을 갖춘 스타리아를 지원해 우수한 상품성을 널리 알린다는 계획이다.





AD

김일범 현대차 GPO 부사장은 "아프리카 대륙에서 사상 처음으로 개최되는 이번 G20 정상회의에 현대차 차량을 제공하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며, "G20 요하네스버그 정상회의가 성공적으로 진행될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>