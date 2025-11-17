창원중장비에이엠센터, 합포구에 아동 주거환경개선사업 1000만원 후원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"집다운 집으로" … 저소득 아동

5가구 도배·장판, 가구 구입 등 지원



경남 창원특례시 마산합포구는 17일 구청에서 창원중장비에이엠센터 손종호 대표이사, 초록우산어린이재단 조유진 경남지역본부장이 참석한 가운데 저소득 아동 주거환경개선사업 "집다운 집으로" 협약식을 개최했다.

"집다운 집으로"는 저소득 취약계층 아동의 열악한 주거환경을 개선해 아동의 건강한 성장과 정서 안정을 돕는 초록우산어린이재단 민·관 협력 주거환경개선사업이다.

이번 협약을 통해 창원중장비에이엠센터는 초록우산어린이재단에 1000만원을 기탁하고, 마산합포구 관내 저소득 아동 5가구의 주거환경개선사업을 추진한다. 도배·장판 교체 및 침대·책상 등 가구를 지원해 아동의 생활·학습 환경을 개선하며, 오는 12월까지 완료될 예정이다.

손종호 대표는 "겨울이 다가오는데 아이들이 조금이라도 더 따뜻하게 지냈으면 하는 마음에 작은 정성을 보태게 되었다"며 "이번 나눔이 아이들에게 작은 위로와 희망이 되기를 바란다. 아이들의 일상이 좀 더 행복할 수 있도록 앞으로도 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

서호관 구청장은 "오랜 기간 따뜻한 나눔을 실천해 오신 손종호 대표님께 깊이 감사드린다. 이번 사업을 함께 해주신 초록우산어린이재단에도 감사의 마음을 전한다"며 "지역의 어려운 아동들이 건강하게 성장하도록 구청에서도 더욱 세심히 보살피겠다"고 말했다.





한편 마산합포구는 이번 협약을 계기로 민·관 협력 기반을 강화하고, 취약계층 아동의 주거환경개선사업을 지속해서 확대해 나갈 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

