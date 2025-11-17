김진태 지사, 한국 신기록 강원도청 빙상팀 소속 김준호 선수에 축전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제빙상경기연맹 월드컵 1차대회

500m 한국 신기록…동메달 획득

김진태 강원특별자치도지사는 17일 국제빙상경기연맹 월드컵 1차 대회에서 강원도청 소속 김준호 선수의 남자 500m 한국 신기록 달성과 동메달 획득을 축하하며 축전을 보냈다.

김진태 강원특별자치도지사 축전. 강원도 제공

AD

도청 소속 김준호 선수는 미국 솔트레이크시티 올림픽 경기장에서 열린 남자 500m 2차 레이스에서 33초78로 새로운 한국 기록을 세우며, 동메달을 목에 걸었다.

김진태 도지사는 "김준호 선수의 남자 500m 한국 신기록 달성과 동메달 획득을 진심으로 축하드린다"며 "이번 신기록은 강원도청 빙상팀의 명성과 가능성을 세계무대에 당당히 알렸다"고 말했다.





AD

이어 "강원 빙상의 힘을 증명한 김준호 선수가 자랑스럽다"며 "앞으로도 얼음 위에서 펼쳐질 뜨거운 질주를 도민과 함께 응원한다"고 덧붙였다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>