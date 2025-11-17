'대장동 항소포기' 설명 요구한 박재억 수원지검장 사의(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노 전 총장대행과 연수원 동기

입장문 낸 검사장 중 최고참

검찰의 대장동 개발 비리 사건 항소 포기에 대해 검찰총장 권한대행에게 상세 설명을 요구한 박재억 수원지검장(사법연수원 29기)이 17일 사의를 밝혔다.

이날 법조계 등에 따르면 박 지검장은 법무부 등에 사의를 표명했다. 박 지검장 포함 검사장 18명 명의의 '검찰총장 권한대행께 추가 설명을 요청드린다'는 제목의 입장문이 지난 10일 검찰 내부망 이프로스에 올라온 지 일주일만이다. 박 지검장은 노만석 검찰총장 권한대행과 연수원 동기로, 입장문에 이름을 올린 검사장 중 연수원 기수 최고참이다.

당시 검사장들은 입장문을 통해 "대장동 개발 비리 의혹 사건의 1심 일부 무죄 판결에 대한 검찰총장 권한대행의 항소 포기 지시를 두고 검찰 내부뿐 아니라 온 나라가 큰 논란에 휩싸였다"며 "검찰총장 권한대행이 밝힌 입장은 항소 포기의 구체적인 경위와 법리적 이유가 전혀 포함돼 있지 않아 납득이 되지 않는다"고 지적했다.

앞서 노 전 대행은 '대장동 항소 포기'가 논란이 되자 "서울중앙지검의 항소 의견을 보고받고 법무부의 의견도 참고한 뒤 해당 판결의 취지 및 내용, 항소 기준, 사건의 경과 등을 종합적으로 고려해 항소를 제기하지 않는 것이 타당하다고 판단했다"는 내용의 입장을 밝혔다. 지난 12일에는 사의도 표명했다.

더불어민주당은 대장동 사건 항소 포기에 대한 일부 검사들의 반발을 집단 항명으로 규정하고 법무부 장관에게 이들에 대한 징계를 요구하고 있다. 정부는 입장문을 낸 검사장 18명을 평검사로 전보 조처하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.





한편 박 검사장은 대검 마약과장 및 조직범죄과장, 서울중앙지검 강력부장, 법무부 대변인, 수원고검 차장검사, 창원지검장, 대전지검장, 인천지검장 등을 거쳐 지난 7월29일 수원지검장에 취임했다. 박 검사장의 사의 표명으로 이날 수원지검에 설치될 예정이었던 마약범죄 합동수사본부 출범도 연기됐다.

박재억 수원지검장이 지난 7월29일 경기도 수원시 영통구 수원검찰청사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

