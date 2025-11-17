신한은행, 소상공인 보증대출 출시…"신규 운영자금 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한은행은 경쟁력 강화 계획을 입증한 소상공인을 대상으로 신규 운영자금을 지원하는 '신한 소상공인 성장촉진 보증대출'을 출시했다고 17일 밝혔다.

이 상품은 지난해 12월 금융위원회·중소벤처기업부·금융감독원이 공동으로 발표한 '은행권 소상공인 금융지원 방안'을 후속조치다. 지역신용보증재단의 보증서를 담보로 대출을 제공한다.

개업 후 1년이 넘고, 대표자 신용평점이 710점 이상인 소상공인을 대상으로 하며 경쟁력 강화 계획을 입증하는 경우 신청할 수 있다. 대출한도는 개인사업자 최대 5000만원, 법인사업자 최대 1억원이며 5년(거치기간 2년 포함) 또는 10년(거치기간 3년)의 원금균등분할 방식으로 상환이 가능하다.

경쟁력 강화 계획으로 인정되는 항목은 ▲스마트 시스템(무인주문 시스템, 로봇기술) 도입 ▲공인 컨설팅 과정 이수 ▲고용 유지 및 창출(상시 근로자 수 유지 또는 증가) ▲매출 증가 및 사업확장 계획 제출 등이다.





신한은행 관계자는 "업력이 짧거나 담보 여력이 부족해 금융 이용이 어려웠던 소상공인들이 어려운 시기를 극복하고 성장할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 소상공인을 위해 다양한 금융지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.





