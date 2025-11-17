[내일날씨] 화요일 아침 서울 등 영하권…강추위 주의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강풍에 체감 추위 더 심해

일부 지역 눈·비 예상

연합뉴스

AD

화요일인 18일 아침에는 영하권의 강추위가 전망된다.

기상청에 따르면 18일 아침 최저기온은 -8~5도로 떨어지고, 낮 최고기온도 4~12도 수준으로 예상된다. 아침 대부분 지역에 얼음이 얼겠다. 이미 강원과 충북, 경북을 중심으로 한 영남 일부에는 한파주의보가 발령된 상태다.

한파주의보는 '아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 내려가 3도 이하이고, 평년기온보다 3도 낮을 것으로 예상될 때', '아침 최저기온이 영하 12도 이하인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상될 때', '급격한 저온 현상으로 중대한 피해가 예상될 때' 발령된다.

북쪽에서 찬 공기가 지속해서 유입되는 가운데 17일에서 18일로 넘어가는 밤 복사냉각이 이뤄지면서 아침 기온이 하루 만에 5∼10도 낮아질 것으로 보인다.

주요 도시 18일 예상 최저/최고 기온은 ▲서울 -3도/6도 ▲인천 -1도/6도 ▲대전 -2도/7도 ▲광주 3도/8도 ▲대구 0도/7도 ▲울산 0도/8도 ▲부산 2도/10도다.

서울과 인천, 대전은 올가을 처음 아침 기온이 영하로 내려가게 된다.

전국적으로 순간풍속 시속 55㎞ 내외의 강풍이 불면서 체감 추위는 더할 전망이다.

충남 서해안과 전라 해안, 제주 등 강풍특보가 내려진 지역은 18일 오전까지 순간풍속이 시속 70㎞(산지는 90㎞)를 웃돌겠다.

추위는 오는 20일까지 계속될 것으로 예상된다. 대부분 지역 아침 기온이 영하에 머물 전망이다. 중부내륙과 산지 일부는 21일에도 아침 기온이 영하권을 보이겠다.

한편 이날 늦은 밤 충남 서해안과 전라 서해안, 제주에 가끔 비(제주산지는 비 또는 눈)가 내리기 시작할 것으로 보인다. 18일에는 충남 서해안, 전라 서부, 제주에 가끔 비나 눈이 오겠다.

예상 강수량은 제주·울릉도·독도 5∼10㎜, 전북 서해안·전북 남부내륙·광주·전남 서부 5㎜ 안팎, 충남 서해안 5㎜ 미만, 서해5도 1㎜ 안팎이다.

적설은 제주산지에 1∼5㎝, 전북 서해안·전북 남부내륙·광주·전남 중부내륙 1㎝ 안팎으로 추정됐다.





AD

강원 동해안과 경북 북부 동해안은 당분간 대기가 건조하고 바람이 거세 화재에 주의해야 한다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>