"오류·누락·왜곡 투성이"…신민호 도의원, '전라도 천년사' 전면 폐기 요구

17일 본회의 5분 발언서 주장

"원점에서 다시 써야" 강조

신민호 전남도의원(더불어민주당·순천 6)이 17일 본회의 5분 발언에서 전남·광주·전북이 공동 편찬한 '전라도 천년사'가 심각한 오류와 편향으로 작성됐다며 전면 폐기를 강하게 주장했다.

신 의원은 "전라도의 정체성을 세우겠다며 24억 원을 들였지만, 고대사 오류에 이어 근대사 독립운동 서술까지 총체적 부실이 드러났다"며 "전남이 역사에서 빠져버린 수준"이라고 비판했다.

신민호 전남도의원

그는 지난해 행정사무감사에서 전남 출신 독립운동가들의 활동이 빠진 문제를 지적하며 감수단 구성을 요구했고, 전남도는 이후 감수 작업을 진행했다.

신 의원은 감수 결과에 대해 "세 단어로 정의할 수 있다. 오류·누락·왜곡"이라며 "맞춤법부터 사실관계까지 고쳐야 할 내용이 쏟아졌다. 특히 근대편에 전남 독립운동가와 지역 활동 기록이 대거 빠져 있었다"고 말했다.

이어 "미주 지역 독립운동은 아예 등장하지도 않았다. 국가보훈처 공훈록만 봐도 확인 가능한 사실조차 빠진 경우가 많았다"며 "이대로라면 후손들에게 '전남에는 독립운동이 없었다'는 잘못된 인식을 남길 수 있다"고 지적했다.

역사 서술의 편향성도 문제로 제기했다. 그는 "5·18을 다루면서 지역 인물들을 굳이 '전라도 출신'이라고 반복해 적어놓고, 광주·전남이 마치 '지역감정과 이념의 굴레'에 갇힌 지역인 듯한 뉘앙스를 깔아놨다"고 말했다.

또 "서정주, 임학수, 김동인 등 대표적 친일 문인들을 지역 문학에 영향을 준 인물로만 소개하고, 친일 행적은 외면했다"며 "5·18 서술에서도 광주·전남은 '운동', 전북은 '저항·민주화 투쟁'으로 표현해 서술 균형이 맞지 않는다"고 했다.





신 의원은 "오늘은 순국선열의 날"이라며 "독립운동가들이 걸어온 길을 왜곡되게 남겨서는 안 된다. 전라도 천년사는 원점에서 다시 써야 한다"고 강조했다.





